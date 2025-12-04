https://ria.ru/20251204/vertolet-2059828220.html
В СК назвали две вероятные причины жесткой посадки вертолета под Уфой
В СК назвали две вероятные причины жесткой посадки вертолета под Уфой - РИА Новости, 04.12.2025
В СК назвали две вероятные причины жесткой посадки вертолета под Уфой
Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве предварительных причин жесткой посадки вертолета под Уфой, сообщает Центральное... РИА Новости, 04.12.2025
В СК назвали две вероятные причины жесткой посадки вертолета под Уфой
СК: жесткая посадка вертолета под Уфой произошла из-за неисправности или ошибки