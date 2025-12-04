Рейтинг@Mail.ru
В СК назвали две вероятные причины жесткой посадки вертолета под Уфой - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/vertolet-2059828220.html
В СК назвали две вероятные причины жесткой посадки вертолета под Уфой
В СК назвали две вероятные причины жесткой посадки вертолета под Уфой - РИА Новости, 04.12.2025
В СК назвали две вероятные причины жесткой посадки вертолета под Уфой
Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве предварительных причин жесткой посадки вертолета под Уфой, сообщает Центральное... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:57:00+03:00
2025-12-04T16:57:00+03:00
происшествия
уфа
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018671307_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_da54dd2754138f015ed2a13a45d4f1d0.jpg
https://ria.ru/20251204/vertolet-2059819988.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018671307_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d432493e5b4c02615014ff6d911b5f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК назвали две вероятные причины жесткой посадки вертолета под Уфой

СК: жесткая посадка вертолета под Уфой произошла из-за неисправности или ошибки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве предварительных причин жесткой посадки вертолета под Уфой, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что в селе Атаевка под Уфой совершил жесткую посадку вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057). Пострадал один человек. Позднее РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии рассказали, что пилот получил травму на земле, его везут в больницу.
"В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ГУМЧС по региону отмечали, что вертолет после посадки опрокинулся без последующего горения.
Пожарные на месте крушения вертолета в Ломбардии, Италия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На севере Италии разбился вертолет
Вчера, 16:43
 
ПроисшествияУфаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала