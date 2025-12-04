Рейтинг@Mail.ru
Дубль Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Сан-Хосе" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:44 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/vashington-2059686948.html
Дубль Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Дубль Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Сан-Хосе" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Дубль Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Сан-Хосе" в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T08:44:00+03:00
2025-12-04T08:44:00+03:00
хоккей
спорт
уэйн гретцки
ярослав аскаров
александр овечкин
сонни милано
вашингтон кэпиталз
сан-хосе шаркс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051393544_0:397:2047:1548_1920x0_80_0_0_d2682e2246a8192c94e51cb7ca11d0a7.jpg
/20251204/khokkey-2059680413.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051393544_0:387:2047:1923_1920x0_80_0_0_f8591e1498ffe2c9a4395bbd632dfaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уэйн гретцки, ярослав аскаров, александр овечкин, сонни милано, вашингтон кэпиталз, сан-хосе шаркс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Уэйн Гретцки, Ярослав Аскаров, Александр Овечкин, Сонни Милано, Вашингтон Кэпиталз, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Сан-Хосе" в матче НХЛ

"Вашингтон" разгромил "Сан-Хосе" в матче НХЛ благодаря дублю Овечкина

© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Сан-Хосе, закончилась со счетом 7:1 (4:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Александр Овечкин (9-я и 23-я минуты) и Райан Леонард (14, 42), по одной шайбе забросили Сонни Милано (11), Брэндон Дьюхейм (18) и Дилан Строум (40). У хозяев отличился Павол Регенда (53), которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Сан-Хосе
1 : 7
Вашингтон
52:58 • Павол Регенда
(Дмитрий Орлов, Адам Годетт)
08:25 • Александр Овечкин
(Мэтт Рой)
10:05 • Сонни Милано
(Деклан Чисхолм, Тревор ван Римсдайк)
13:35 • Ryan Leonard
(Тревор ван Римсдайк, Брэндон Дюхейм)
17:07 • Брэндон Дюхейм
(Алексей Протас)
22:41 • Александр Овечкин
(Ryan Leonard, Якоб Чичрун)
39:34 • Дилан Строум
(Мэтт Рой, Ryan Leonard)
41:03 • Ryan Leonard
(Мэтт Рой, Чарли Линдгрен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин забросил 910-ю и 911-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю, который ранее принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 гола).
Российский голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил восемь бросков и был заменен после четвертой пропущенной шайбы в первом периоде.
"Вашингтон", набрав 36 очков и одержав шестую победу подряд, идет на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Сан-Хосе" с 29 баллами располагается на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Кэпиталз" 6 декабря на выезде встретятся с "Анахаймом".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Овечкин догнал Ягра по очкам, набранным при игре в большинстве в НХЛ
Вчера, 07:20
 
ХоккейСпортУэйн ГретцкиЯрослав АскаровАлександр ОвечкинСонни МиланоВашингтон КэпиталзСан-Хосе ШарксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала