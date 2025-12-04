Дубль Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Сан-Хосе" в матче НХЛ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Сан-Хосе, закончилась со счетом 7:1 (4:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Александр Овечкин (9-я и 23-я минуты) и Райан Леонард (14, 42), по одной шайбе забросили Сонни Милано (11), Брэндон Дьюхейм (18) и Дилан Строум (40). У хозяев отличился Павол Регенда (53), которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.
Овечкин забросил 910-ю и 911-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю, который ранее принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 гола).
Российский голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил восемь бросков и был заменен после четвертой пропущенной шайбы в первом периоде.
"Вашингтон", набрав 36 очков и одержав шестую победу подряд, идет на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Сан-Хосе" с 29 баллами располагается на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Кэпиталз" 6 декабря на выезде встретятся с "Анахаймом".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.