Минздрав предложил перенести включение в нацкалендарь нескольких прививок
08:58 04.12.2025
Минздрав предложил перенести включение в нацкалендарь нескольких прививок
Минздрав предложил перенести включение в нацкалендарь нескольких прививок - РИА Новости, 04.12.2025
Минздрав предложил перенести включение в нацкалендарь нескольких прививок
Минздрав предлагает сдвинуть сроки включения прививок от менингококка, ветрянки, ВПЧ и ротавируса в нацкалендарь, следует из проекта распоряжения правительства, РИА Новости, 04.12.2025
Минздрав предложил перенести включение в нацкалендарь нескольких прививок

Минздрав предложил сдвинуть сроки включения прививок от ВПЧ и еще 3 заболеваний

Медик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минздрав предлагает сдвинуть сроки включения прививок от менингококка, ветрянки, ВПЧ и ротавируса в нацкалендарь, следует из проекта распоряжения правительства, разработанного министерством здравоохранения, содержание которого приводит РБК.
Издание отмечает, что включение вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок планируют перенести на срок от года до четырех лет. В ведомстве сообщили РБК, что план меняется с учетом планируемых сроков производства полного цикла вакцин.
Так, внедрение в национальный календарь вакцины против ротавируса планируют перенести с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год.
Российские врачи забили тревогу из-за смертельной инфекции
Российские врачи забили тревогу из-за смертельной инфекции
12 августа, 08:34
 
