Минздрав предложил перенести включение в нацкалендарь нескольких прививок

Минздрав предлагает сдвинуть сроки включения прививок от менингококка, ветрянки, ВПЧ и ротавируса в нацкалендарь
04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Минздрав предлагает сдвинуть сроки включения прививок от менингококка, ветрянки, ВПЧ и ротавируса в нацкалендарь, следует из проекта распоряжения правительства, разработанного министерством здравоохранения, содержание которого приводит РБК
.
Издание отмечает, что включение вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок планируют перенести на срок от года до четырех лет. В ведомстве сообщили РБК, что план меняется с учетом планируемых сроков производства полного цикла вакцин.
Так, внедрение в национальный календарь вакцины против ротавируса планируют перенести с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год.