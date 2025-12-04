Минздрав предложил перенести включение в нацкалендарь нескольких прививок

Издание отмечает, что включение вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок планируют перенести на срок от года до четырех лет. В ведомстве сообщили РБК, что план меняется с учетом планируемых сроков производства полного цикла вакцин.

Так, внедрение в национальный календарь вакцины против ротавируса планируют перенести с 2025 на 2029 год, против ветряной оспы — с 2027 на 2031 год, против ВПЧ — с 2026 на 2027 год, а против менингококка — с 2025 на 2027 год.