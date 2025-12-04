В России это считают нормой, а иностранцы от ужаса хватаются за голову

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мы живем, как живем. Ходим босиком по дому, храним борщ на балконе зимой, плюем через плечо на удачу. Нам кажется — ну что такого? А иностранцы смотрят на все это с выпученными глазами.

Разбираемся, какие привычки россиян повергают жителей других стран в настоящий шок.

"Плохой тон"

Житель Гонконга Шэнли провел в Хабаровске целых 10 лет. И одна из первых вещей, которая его поразила — россияне ходят дома босиком. Вот прямо по полу. Без тапочек, без носков — совсем!

"В Китае люди могут спокойно пройти в уличной обуви на кухню или гостиную и даже лечь на диван. А ходить дома босиком считается плохим тоном", — рассказал Шэнли в беседе с автором тревел-блога "Одна в чужом городе" Натальей.

Зато потом он все понял: "Русские очень ценят свои дома и квартиры и тратят много сил, чтобы их обустроить, даже если они не имеют их в собственности, а снимают. В русском доме всегда должно быть тепло, уютно и чисто".

Кстати, о тапочках. У русских не просто принято разуваться — у нас целая коллекция домашней обуви. Для каждого члена семьи, для гостей, летние легкие, зимние утепленные. Иностранцы в шоке: зачем столько?

Латиноамериканцы не верят

Автор тревел-блога "#делайчехочешь" Александр чуть не довел до обморока знакомых из Сальвадора, когда рассказал про наши зимние лайфхаки.

"Это вообще бомба для сальвадорцев. Я объясняю, что зимой можно поставить кастрюлю борща на балкон — и все, холодильник не нужен. У них сразу: "А как же птицы, животные?" А я: "Какие птицы? У нас в -20 градусов только вороны, и те в депрессии", — пошутил блогер.

© iStock.com / Qwart Бульон © iStock.com / Qwart Бульон

Еще больше латиноамериканцев поразило, что россияне зимой могут сидеть без шапки на морозе и говорить: "Потеплело!". А когда Александр рассказал, что дети на физкультуре бегают на улице при -10 градусах, один парень из Сан-Сальвадора чуть не упал. "Вы их зачем мучаете?" — не понял он.

Вишенка на торте: россияне спокойно ходят зимой по замерзшей реке или озеру, как по асфальту. "Для них это уровень фильма "Выживший", только без Ди Каприо", — посмеялся путешественник.

Китайский кошмар

Тот же Шэнли из Гонконга был в полном шоке, когда впервые увидел в российском магазине булочки с маком в свободной продаже.

"У китайцев с маком связаны плохие ассоциации — мы очень сильно пострадали от опиумных войн, потеряли часть территории, Китай тогда превратился в один большой опиумный притон. До сих пор маковые зерна у нас люди воспринимают как потенциально опасные, поскольку из них получают опиаты", — объяснил он.

Для китайца булочка с маком — это "страх, тревога, табу". А мы их преспокойно едим с чаем.

Еще одна вещь, которую Шэнли не мог понять несколько лет: зачем в России у каждого дома стоят лавочки? И почему на них постоянно кто-то сидит, вне зависимости от погоды?

"Только спустя несколько лет жизни в России я понял, что лавочка у подъезда — важная часть жизни русских людей. Здесь можно обсудить последние новости с соседями, а еще узнать у бабушек цены на продукты и последние акции в ближайшем супермаркете. Здесь встречаются и проводят время влюбленные, а для подростков — это клуб по интересам", — рассказал китаец.

Европейцы не понимают

Российская тревел-блогер, живущая в Италии, поделилась наблюдениями знакомых иностранцев. Один из них — британец — никак не мог взять в толк, зачем россияне берут еду с собой в поезд или самолет.

"Я ехал в поезде, и только мы тронулись, как люди стали открывать и есть свои припасы. В самолете пару раз видел то же самое: пассажиры приносили свою еду, хотя с легкостью можно было заказать что хочешь. Я не понимаю, люди боятся, что будет невкусно, что ли, или это экономия?" — недоумевал он.

А мы-то знаем, запеченная курочка из дома — как-то роднее и вкуснее.

Итальянцы в ужасе

Многие итальянские знакомые российской блогерши теряются, когда узнают: на постсоветском пространстве принято посещать могилы родственников с едой.

"Как людям кусок в горло лезет? Я бы не смогла есть среди могил!" — ужаснулась одна итальянка, добавив, что в ее стране поминки тоже проходят, но не среди могил.

Плюнуть через плечо — и иностранец в шоке

Одна из самых странных для иностранцев привычек — это обычай плюнуть три раза через левое плечо и постучать по дереву, чтобы не сглазить.

Логика простая: до христианства люди верили , что на левом плече у них сидит маленький злой дух. И его надо "заглушить", чтобы он ничего не услышал.

Работает или нет — неважно. Главное, что многие так делают автоматически. А иностранцы смотрят на это с ужасом: человек посреди разговора вдруг начинает плеваться.

Западные гости в недоумении

Еще один момент, который ставит иностранцев в тупик: только допили бутылку — и она тут же отправляется на пол. Не в мусорное ведро, не на соседний стол. Именно на пол, под стол.

Для нас это настолько естественно, что мы даже не задумываемся. А вот западные гости недоумевают: зачем прятать пустые бутылки? Оказывается, привычка пошла из старорусских трактиров — там официанты выставляли счет по количеству бутылок на столе. Народ смекнул: спрячешь под стол — меньше заплатишь. Сейчас мы это делаем по инерции.

Поздравление с помывкой

И самое милое недоразумение — фраза, которую мы говорим человеку, вышедшему из душа или бани. "С легким паром!" — для нас звучит тепло и по-доброму. А иностранцы воспринимают это буквально: "поздравляю, в этот раз ты хорошо помылся!".