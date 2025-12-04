Рейтинг@Mail.ru
Во Франции набросились на Макрона после слов об Украине - РИА Новости, 05.12.2025
17:52 04.12.2025 (обновлено: 00:04 05.12.2025)
Во Франции набросились на Макрона после слов об Украине
Во Франции набросились на Макрона после слов об Украине - РИА Новости, 05.12.2025
Во Франции набросились на Макрона после слов об Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон совершает нападки на США, чтобы сорвать мирный процесс по Украине, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
украина
франция
сша
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, сша, владимир зеленский, флориан филиппо, вооруженные силы украины, дело миндича
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, США, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Дело Миндича
Во Франции набросились на Макрона после слов об Украине

Филиппо: Макрон нападает на Трампа, чтобы сорвать мирный процесс по Украине

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон совершает нападки на США, чтобы сорвать мирный процесс по Украине, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Макрон продолжает подливать масло в огонь, чтобы разжечь напряженность и саботировать мирный процесс. Новая демонстрация! Вон!" — написал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Во Франции рассказали о реакции Макрона на вчерашнее заявление Путина
3 декабря, 16:30
Ранее сегодня немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским об урегулировании между Москвой и Киевом. Во время беседы Макрон среди прочего заявил, что США могут предать Украину.

Реакция на слив на Западе

Стубб и Мерц отказались от комментариев по поводу этого разговора, а Рютте проигнорировал запрос журнала. Представитель Зеленского также не стал отвечать на вопрос о содержании беседы.
В Елисейском дворце попытались опровергнуть заявления Макрона об угрозе предательства со стороны американцев, но подробностей не привели.
Несколько участников встречи уточнили, что разговор действительно состоялся. Двое из них заявили, что его содержание передано точно, но отказались подтвердить цитаты, сославшись на конфиденциальность.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал президент Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Макрон выступил со срочным призывом по Украине
Вчера, 09:23
 
