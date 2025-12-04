Во Франции набросились на Макрона после слов об Украине

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон совершает нападки на США, чтобы сорвать мирный процесс по Украине, Президент Франции Эммануэль Макрон совершает нападки на США, чтобы сорвать мирный процесс по Украине, заявил лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.

Макрон продолжает подливать масло в огонь, чтобы разжечь напряженность и саботировать мирный процесс. Новая демонстрация! Вон!" — написал он.

Реакция на слив на Западе

Стубб и Мерц отказались от комментариев по поводу этого разговора, а Рютте проигнорировал запрос журнала. Представитель Зеленского также не стал отвечать на вопрос о содержании беседы.

В Елисейском дворце попытались опровергнуть заявления Макрона об угрозе предательства со стороны американцев, но подробностей не привели.

Несколько участников встречи уточнили, что разговор действительно состоялся. Двое из них заявили, что его содержание передано точно, но отказались подтвердить цитаты, сославшись на конфиденциальность.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России