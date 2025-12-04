Германия выделит сто миллионов евро на восстановление энергетики Украины

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министерство экономики и энергетики ФРГ объявило о выделении еще 100 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины с условием контроля за их расходованием на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики в этой стране.

Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус заявил, что правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией с коррупционным скандалом на Украине и при необходимости сделает выводы. При этом он заверил, что "на данный момент" у властей Германии есть "уверенность в украинском правительстве", а именно, что оно занимается прояснением ситуации и "раскроет это дело".