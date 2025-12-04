Германия выделит сто миллионов евро на восстановление энергетики Украины

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министерство экономики и энергетики ФРГ объявило о выделении еще 100 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины с условием контроля за их расходованием на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики в этой стране.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее провело масштабное расследование по фактам коррупции в компании "Энергоатом", в котором оказались замешаны высокопоставленные чиновники и друзья Владимира Зеленского.
"Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWE) предоставит через немецкий банк реконструкции и развития (KfW) дополнительные 100 миллионов евро для восстановления украинской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.
Как пояснили в министерстве, эти средства станут дополнительными к ранее предусмотренным на аналогичные цели 60 миллионам евро. Деньги направят в фонд поддержки энергетики Украины, созданный в 2022 году. В общей сложности вклад Германии в этот фонд составит к концу 2025 года уже 550 миллионов евро, что сделает ее крупнейшим донором, заметили в министерстве.
При этом, как заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе, средства выделяются с условием контроля за их расходованием "на фоне недавних расследований украинских антикоррупционных органов". "В этой связи KfW будет и впредь строго следить за соблюдением своих правил комплаенса. К ним относится и то, что необходимый уровень корпоративного управления украинскими энергетическими компаниями был поставлен в качестве условия для участия министерства в финансировании фонда и что его соблюдение постоянно проверяется … это основа для дальнейшего доверительного сотрудничества с нашими украинскими партнерами", - сказала Райхе.
Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус заявил, что правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией с коррупционным скандалом на Украине и при необходимости сделает выводы. При этом он заверил, что "на данный момент" у властей Германии есть "уверенность в украинском правительстве", а именно, что оно занимается прояснением ситуации и "раскроет это дело".