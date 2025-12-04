Рейтинг@Mail.ru
Германия выделит сто миллионов евро на восстановление энергетики Украины - РИА Новости, 04.12.2025
16:59 04.12.2025
Германия выделит сто миллионов евро на восстановление энергетики Украины
Германия выделит сто миллионов евро на восстановление энергетики Украины - РИА Новости, 04.12.2025
Германия выделит сто миллионов евро на восстановление энергетики Украины
Министерство экономики и энергетики ФРГ объявило о выделении еще 100 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины с условием контроля... РИА Новости, 04.12.2025
в мире, германия, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, kfw, bmw 1, дело миндича
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, KfW, BMW 1, Дело Миндича
Германия выделит сто миллионов евро на восстановление энергетики Украины

Германия выделит Украине еще 100 млн евро на восстановление энергетики

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министерство экономики и энергетики ФРГ объявило о выделении еще 100 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины с условием контроля за их расходованием на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики в этой стране.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее провело масштабное расследование по фактам коррупции в компании "Энергоатом", в котором оказались замешаны высокопоставленные чиновники и друзья Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Мерц и Зеленский обсудили расследование коррупционного скандала на Украине
13 ноября, 15:34
"Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWE) предоставит через немецкий банк реконструкции и развития (KfW) дополнительные 100 миллионов евро для восстановления украинской энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на его официальном сайте.
Как пояснили в министерстве, эти средства станут дополнительными к ранее предусмотренным на аналогичные цели 60 миллионам евро. Деньги направят в фонд поддержки энергетики Украины, созданный в 2022 году. В общей сложности вклад Германии в этот фонд составит к концу 2025 года уже 550 миллионов евро, что сделает ее крупнейшим донором, заметили в министерстве.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В ЕС оспорят идею о кредите Украине за счет активов России, пишет FT
Вчера, 11:32
При этом, как заявила министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе, средства выделяются с условием контроля за их расходованием "на фоне недавних расследований украинских антикоррупционных органов". "В этой связи KfW будет и впредь строго следить за соблюдением своих правил комплаенса. К ним относится и то, что необходимый уровень корпоративного управления украинскими энергетическими компаниями был поставлен в качестве условия для участия министерства в финансировании фонда и что его соблюдение постоянно проверяется … это основа для дальнейшего доверительного сотрудничества с нашими украинскими партнерами", - сказала Райхе.
Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус заявил, что правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией с коррупционным скандалом на Украине и при необходимости сделает выводы. При этом он заверил, что "на данный момент" у властей Германии есть "уверенность в украинском правительстве", а именно, что оно занимается прояснением ситуации и "раскроет это дело".
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Глава МИД Германии допустил, болезненные уступки со стороны Украины
2 декабря, 19:04
 
В миреГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомKfWBMW 1Дело Миндича
 
 
