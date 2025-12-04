Рейтинг@Mail.ru
МИД осудил исключение Украиной русского из списка языков, подлежащих защите
13:26 04.12.2025
МИД осудил исключение Украиной русского из списка языков, подлежащих защите
МИД осудил исключение Украиной русского из списка языков, подлежащих защите

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Исключение русского языка из списка подлежащих защите на Украине показывает, что Киев не заинтересован в урегулировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что творится на Украине с языком – это полное безумие. И, конечно, подобные шаги свидетельствуют об отсутствии в Киеве настроя на мирное урегулирование, ведь одним из его условий должна быть отмена дискриминации по отношению к русскому языку, к русскоязычным гражданам, уважение прав всех проживающих на Украине национальностей", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова также призвала международные структуры объективно оценить это решение киевского режима и принять меры по побуждению его к соблюдению обязательств в области прав человека.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Отмена защиты русского языка нарушает конституцию, считает экс-депутат Рады
3 декабря, 20:07
 
Украина Киев Мария Захарова Россия В мире
 
 
