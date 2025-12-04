Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что число дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года
13:26 04.12.2025
В Раде заявили, что число дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года
Число дезертиров на Украине превысило численность всей её армии до февраля 2022 года, заявила в четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число дезертиров на Украине превысило численность всей её армии до февраля 2022 года, заявила в четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Численность ВСУ до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Готов сдаться": в Киеве назвали цель поездки посланника Зеленского в США
Вчера, 06:05
"Количество отказников, СОЧ (военнослужащих, самовольно оставивших часть, дезертиров - ред.) превысила численность нашей армии до (февраля 2022 года -ред.)", - заявила Безуглая в ходе выступления в украинском парламенте, запись которого депутат опубликовала в своем Telegram-канале.
Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
В сентябре служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщал о том, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано в украинской армии за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265 тысяч. При этом журналист отметил, что это только официальные данные, в действительности случаев дезертирства и самовольного оставления части "значительно больше".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского
3 декабря, 21:10
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
