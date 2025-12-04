https://ria.ru/20251204/ukraina-2059757367.html
В Раде заявили, что число дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года
В Раде заявили, что число дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года - РИА Новости, 04.12.2025
В Раде заявили, что число дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года
Число дезертиров на Украине превысило численность всей её армии до февраля 2022 года, заявила в четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:26:00+03:00
2025-12-04T13:26:00+03:00
2025-12-04T13:26:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3292ba71f05d9af0ef5990f3604e8af3.jpg
https://ria.ru/20251204/ukraina-2059674147.html
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059634120.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027323_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_92105b4ffae72a6ad5d410c24d3dbbab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что число дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года
Депутат Рады Безуглая: число дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число дезертиров на Украине превысило численность всей её армии до февраля 2022 года, заявила в четверг депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Численность ВСУ
до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского
она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине
о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
"Количество отказников, СОЧ (военнослужащих, самовольно оставивших часть, дезертиров - ред.) превысила численность нашей армии до (февраля 2022 года -ред.)", - заявила Безуглая в ходе выступления в украинском парламенте, запись которого депутат опубликовала в своем Telegram-канале.
Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев
испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
В сентябре служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщал о том, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано в украинской армии за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265 тысяч. При этом журналист отметил, что это только официальные данные, в действительности случаев дезертирства и самовольного оставления части "значительно больше".