В Раде заявили, что число дезертиров превысило численность ВСУ до 2022 года

В сентябре служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщал о том, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано в украинской армии за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265 тысяч. При этом журналист отметил, что это только официальные данные, в действительности случаев дезертирства и самовольного оставления части "значительно больше".