Путин назвал достижение консенсуса по Украине непростой задачей
Путин назвал достижение консенсуса по Украине непростой задачей - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал достижение консенсуса по Украине непростой задачей
Президент России Владимир Путин в контексте обсуждений украинского конфликта назвал непростой задачей достижение консенсуса между сторонами. РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал достижение консенсуса по Украине непростой задачей
Путин назвал консенсус сторон по мирному плану США по Украине непростой задачей