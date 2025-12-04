Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал достижение консенсуса по Украине непростой задачей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 04.12.2025 (обновлено: 10:18 04.12.2025)
Путин назвал достижение консенсуса по Украине непростой задачей
Путин назвал достижение консенсуса по Украине непростой задачей
Президент России Владимир Путин в контексте обсуждений украинского конфликта назвал непростой задачей достижение консенсуса между сторонами.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в контексте обсуждений украинского конфликта назвал непростой задачей достижение консенсуса между сторонами.
«

"Добиться того, чтобы конфликтующие стороны пришли к какому-то консенсусу, - это непростая задача", - сказал глава государства в интервью телеканалу India Today.

Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
