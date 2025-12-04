"Готов сдаться": в Киеве назвали цель поездки посланника Зеленского в США

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретится в четверг со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, чтобы спастись от расследования антикоррупционных органов Украины, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.