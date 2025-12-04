"Готов сдаться": в Киеве назвали цель поездки посланника Зеленского в США

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретится в четверг со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, чтобы спастись от расследования антикоррупционных органов Украины, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это уже не просто поездка, а чистая попытка удержаться. Хотя, по-моему, после таких заявлений уже невозможно удержаться, но у него (Умерова. — Прим. Ред.) и выбора-то особо нет", — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский вынужден рисковать возможным бегством Умерова после громкой отставки экс-главы его офиса Андрея Ермака.
"Может он (Умеров. — Прим. Ред.) уже готов сдаться американцем, о чем Зеленский и не знает. А других кандидатур уже нет: все разбежались, растворились как "миндичи и "цукерманы"", — предположил Соскин.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами.
Последние публичные переговоры украинской и американской делегации состоялись в воскресенье - также в Майами. Умеров возглавлял делегацию Украины.
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
