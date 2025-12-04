СМИ: близкий союзник нанес Украине и Европе "смертельный удар"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Отказ премьер-министра Бельгии Барта де Вевера от плана по конфискации российских активов во время октябрьского саммита стал "смертельным ударом" для Киева и союзников, пишет Politico.
В США раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину
Вчера, 13:39
Подчеркивается также, что после октябрьского саммита Зеленский и Европа были ослаблены противоречиями, так как несогласие Брюсселя с планом по конфискации российских активов не позволило послать так называемый мощный сигнал Владимиру Путину. Кроме того, именно в это время президент США Дональд Трамп возобновил продвижение своих мирных инициатив по Украине.
В пятницу, 28 ноября, премьер Бельгии направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Письмо де Вевера было направлено за три недели до того, как лидеры ЕС должны провести саммит для решения вопроса о дальнейшем финансировании Киева.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о выплате репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов Москвы примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов.