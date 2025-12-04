https://ria.ru/20251204/udar-2059739972.html
ВС России нанесли удары по украинским военным аэродромам
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Российская армия атаковала военные аэродромы на Украине, сообщило Минобороны
.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил <...> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов", — говорится в сводке.
Также войска ударили по местам предполетной подготовки и запуска дронов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинских военных, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Минувшим вечером и ночью воздушную тревогу объявляли в нескольких регионах Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую области и Киев.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.