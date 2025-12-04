Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 04.12.2025 (обновлено: 13:57 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/udar-2059739972.html
ВС России нанесли удары по украинским военным аэродромам
ВС России нанесли удары по украинским военным аэродромам - РИА Новости, 04.12.2025
ВС России нанесли удары по украинским военным аэродромам
Российская армия атаковала военные аэродромы на Украине, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:28:00+03:00
2025-12-04T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
сумская область
киев
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059225600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5fb03546ddf038454bea57bab671c0f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059225600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d2dfc709bc5f041effe321623838f78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы украины, сумская область, киев, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России нанесли удары по украинским военным аэродромам

ВС РФ ударили по военным аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская армия атаковала военные аэродромы на Украине, сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил <...> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов", — говорится в сводке.

Также войска ударили по местам предполетной подготовки и запуска дронов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинских военных, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Минувшим вечером и ночью воздушную тревогу объявляли в нескольких регионах Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую области и Киев.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныСумская областьКиевВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала