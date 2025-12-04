ВС России нанесли удары по украинским военным аэродромам

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская армия атаковала военные аэродромы на Украине, сообщило Российская армия атаковала военные аэродромы на Украине, сообщило Минобороны

« "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил <...> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов", — говорится в сводке.

Также войска ударили по местам предполетной подготовки и запуска дронов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинских военных, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Минувшим вечером и ночью воздушную тревогу объявляли в нескольких регионах Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую области и Киев.