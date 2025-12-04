Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил заявление НАТО о "превентивном ударе" по России - РИА Новости, 04.12.2025
05:38 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/udar-2059672383.html
Эксперт объяснил заявление НАТО о "превентивном ударе" по России
Эксперт объяснил заявление НАТО о "превентивном ударе" по России - РИА Новости, 04.12.2025
Эксперт объяснил заявление НАТО о "превентивном ударе" по России
Заявление высшего военного чиновника НАТО о возможности превентивного удара по России свидетельствует о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине, такое РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T05:38:00+03:00
2025-12-04T05:38:00+03:00
Эксперт объяснил заявление НАТО о "превентивном ударе" по России

Карагюль: заявление о превентивном ударе по РФ показывает готовность к эскалации

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги стран-участниц у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Заявление высшего военного чиновника НАТО о возможности превентивного удара по России свидетельствует о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России, заявил ранее председатель Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Драгоне совпали по времени с активизацией контактов по Украине. По её словам, предыдущие попытки Запада вмешаться в переговоры не увенчались успехом, поэтому теперь используется риторика запугивания и угроз.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Медведев заявил, что Совета Россия — НАТО быть не может
Вчера, 21:57
"Подобная риторика указывает на наличие у европейских стран альтернативных сценариев и стратегическую готовность к эскалации. Заявления НАТО демонстрируют стремление сохранять давление на Москву через военные возможности и указывают на риск продления конфликта", — подчеркнул эксперт.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Европейские страны в НАТО хотят войны с Россией, заявил Сийярто
Вчера, 17:40
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
