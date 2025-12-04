Эксперт объяснил заявление НАТО о "превентивном ударе" по России

АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Заявление высшего военного чиновника НАТО о возможности превентивного удара по России свидетельствует о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.