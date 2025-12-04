Эксперт объяснил заявление НАТО о "превентивном ударе" по России

АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Заявление высшего военного чиновника НАТО о возможности превентивного удара по России свидетельствует о планах Европы по затягиванию конфликта на Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
НАТО может рассмотреть нанесение "упреждающего удара" по России, заявил ранее председатель Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления Драгоне совпали по времени с активизацией контактов по Украине. По её словам, предыдущие попытки Запада вмешаться в переговоры не увенчались успехом, поэтому теперь используется риторика запугивания и угроз.
"Подобная риторика указывает на наличие у европейских стран альтернативных сценариев и стратегическую готовность к эскалации. Заявления НАТО демонстрируют стремление сохранять давление на Москву через военные возможности и указывают на риск продления конфликта", — подчеркнул эксперт.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пояснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".