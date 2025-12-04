Рейтинг@Mail.ru
Анкара поддерживает усилия Трампа по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/turtsija-2059770162.html
Анкара поддерживает усилия Трампа по Украине, сообщил источник
Анкара поддерживает усилия Трампа по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 04.12.2025
Анкара поддерживает усилия Трампа по Украине, сообщил источник
Турция и США находятся в постоянном контакте по украинской инициативе Вашингтона, Анкара поддерживает усилия президента США Дональда Трампа в этом направлении,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:04:00+03:00
2025-12-04T14:04:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
https://ria.ru/20251204/plan-2059707434.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Анкара поддерживает усилия Трампа по Украине, сообщил источник

РИА Новости: Турция и США ведут активный диалог по украинскому урегулированию

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Турция и США находятся в постоянном контакте по украинской инициативе Вашингтона, Анкара поддерживает усилия президента США Дональда Трампа в этом направлении, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.
"Находимся в регулярном, активном контакте с американской стороной по известной инициативе президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. С нашей стороны была выражена поддержка инициативе на высшем уровне. Мы выразили готовность оказать любое содействие для того, чтобы добиться устойчивого прекращения огня между двумя нашими соседями", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал, что США предложили при обсуждении плана Трампа по Украине
Вчера, 10:20
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала