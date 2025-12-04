Анкара поддерживает усилия Трампа по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Турция и США находятся в постоянном контакте по украинской инициативе Вашингтона, Анкара поддерживает усилия президента США Дональда Трампа в этом направлении, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.
"Находимся в регулярном, активном контакте с американской стороной по известной инициативе президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. С нашей стороны была выражена поддержка инициативе на высшем уровне. Мы выразили готовность оказать любое содействие для того, чтобы добиться устойчивого прекращения огня между двумя нашими соседями", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.