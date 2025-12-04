Анкара поддерживает усилия Трампа по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Турция и США находятся в постоянном контакте по украинской инициативе Вашингтона, Анкара поддерживает усилия президента США Дональда Трампа в этом направлении, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.