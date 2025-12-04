Рейтинг@Mail.ru
Детский сад в Туле получил повреждения после атаки украинских БПЛА
10:35 04.12.2025
Детский сад в Туле получил повреждения после атаки украинских БПЛА
Детский сад в Туле получил повреждения после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 04.12.2025
Детский сад в Туле получил повреждения после атаки украинских БПЛА
Окна детского сада в Туле повреждены после отражения атаки украинских БПЛА, дети временно переведены в другое учреждение, сообщил губернатор Тульской области... РИА Новости, 04.12.2025
тула, тульская область, дмитрий миляев, происшествия
Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев, Происшествия
Детский сад в Туле получил повреждения после атаки украинских БПЛА

Разбитое окно в результате атаки украинского беспилотника
Разбитое окно в результате атаки украинского беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Окна детского сада в Туле повреждены после отражения атаки украинских БПЛА, дети временно переведены в другое учреждение, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Минобороны в четверг сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе два - над Тульской областью.
"По уточненным данным, в ходе утреннего отражения атаки украинских БПЛА обломками повреждены оконные конструкции одного из детских садов в Туле. Специалисты и оперативные службы осуществляют необходимые меры реагирования", - написал Миляев в Telegram-канале.
Он уточнил, что дети временно переведены в другое дошкольное учреждение.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили три дома
Тула Тульская область Дмитрий Миляев Происшествия
 
 
