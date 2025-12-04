https://ria.ru/20251204/tula-2059711326.html
Детский сад в Туле получил повреждения после атаки украинских БПЛА
Детский сад в Туле получил повреждения после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 04.12.2025
Детский сад в Туле получил повреждения после атаки украинских БПЛА
Окна детского сада в Туле повреждены после отражения атаки украинских БПЛА, дети временно переведены в другое учреждение, сообщил губернатор Тульской области... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:35:00+03:00
2025-12-04T10:35:00+03:00
2025-12-04T10:35:00+03:00
тула
тульская область
дмитрий миляев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
https://ria.ru/20251202/bpl-2059126229.html
тула
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_222:333:2509:2048_1920x0_80_0_0_05603652ca596c003e1f2efbbe9093cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, тульская область, дмитрий миляев, происшествия
Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев, Происшествия
Детский сад в Туле получил повреждения после атаки украинских БПЛА
В Туле из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены окна детского сада