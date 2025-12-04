Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье зарегистрировали избранных депутатов парламента - РИА Новости, 04.12.2025
16:43 04.12.2025
В Приднестровье зарегистрировали избранных депутатов парламента
В Приднестровье зарегистрировали избранных депутатов парламента - РИА Новости, 04.12.2025
В Приднестровье зарегистрировали избранных депутатов парламента
Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) зарегистрировал 33 избранных депутата Верховного Совета (парламента) ПМР на состоявшихся в воскресенье
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкБюллетени в избирательной урне во время парламентских выборов в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе
Бюллетени в избирательной урне во время парламентских выборов в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Бюллетени в избирательной урне во время парламентских выборов в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Центризбирком Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) зарегистрировал 33 избранных депутата Верховного Совета (парламента) ПМР на состоявшихся в воскресенье выборах, говорится в сообщении ЦИК.
"Центральная избирательная комиссия, проверив достоверность сведений о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата, а равно об отсутствии таковых полномочий, зарегистрировала избранными депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VIII созыва 33 избранных депутата", - говорится в сообщении ЦИК.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В СПЧ оценили материально-техническое обеспечение выборов в Приднестровье
1 декабря, 16:09
В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков. Явка составила 26,01% от общего числа избирателей.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Голосование на парламентских выборах в Приднестровской Молдавской Республике на избирательном участке в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Общественной палате рассказали, как прошли выборы в Приднестровье
1 декабря, 15:40
 
Заголовок открываемого материала