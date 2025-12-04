Трамп вновь появился на публике с пластырем на запястье

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поучаствовал в подписании мирного соглашения между ДРК и Руандой с пластырем на правом запястье, передает корреспондент РИА Новости.
Пластырь он носит на публике уже несколько дней подряд.
В четверг в ходе подписания соглашения между африканскими странами на правой руке Трампа снова можно было заметить пластырь, хотя большую часть времени он прикрывал запястье левой рукой.
Трамп периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.