Трамп проводит собственную политику, заявил Путин
Трамп проводит собственную политику, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп проводит собственную политику, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что решения американского лидера Дональда Трампа не принимаются с потолка, он проводит собственную политику. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:55:00+03:00
2025-12-04T18:55:00+03:00
2025-12-04T19:14:00+03:00
Трамп проводит собственную политику, заявил Путин
Путин: решения Трампа не принимаются с потолка