Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, но другие силы в его администрации предпочитают продолжать конфликт, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-Центра" Эрл Расмуссен.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.