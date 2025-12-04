Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, но другие силы в его администрации предпочитают продолжать конфликт, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-Центра" Эрл Расмуссен.
Расмуссен подчеркнул, что Россия с самого начала была заинтересована в мирном разрешении конфликта и поддерживала Минские и Стамбульские соглашения. Однако, по его словам, администрации президентов США Барака Обамы и Джо Байдена своими действиями заложили фундамент для нынешнего противостояния.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Трамп оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 00:36