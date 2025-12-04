Рейтинг@Mail.ru
Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, считает эксперт
16:22 04.12.2025
Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, считает эксперт
Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, но другие силы в его администрации предпочитают продолжать конфликт, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2025
в мире, россия, сша, украина, эрл расмуссен, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Эрл Расмуссен, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, считает эксперт

Расмуссен: Трамп заинтересован в достижении мира на Украине

© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заинтересован в достижении мира на Украине, но другие силы в его администрации предпочитают продолжать конфликт, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-Центра" Эрл Расмуссен.
"Я считаю, что Трамп хотел бы видеть мирное урегулирование конфликта и восстановление более продуктивных отношений с Россией. Однако в его администрации есть элементы, которые предпочли бы продолжать противостояние и ослаблять Россию", - сказал Расмуссен.
По его словам, эти силы, возможно, также хотят ослабить и Европу. "Похоже, что это ослабление уже происходит. Народы Украины и Европы хотели бы видеть мир, однако нынешнее руководство совершенно не желает мира, основанного на реалистичной военной или экономической ситуации", — добавил он.
Расмуссен подчеркнул, что Россия с самого начала была заинтересована в мирном разрешении конфликта и поддерживала Минские и Стамбульские соглашения. Однако, по его словам, администрации президентов США Барака Обамы и Джо Байдена своими действиями заложили фундамент для нынешнего противостояния.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
В мире, Россия, США, Украина, Эрл Расмуссен, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
 
 
