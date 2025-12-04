Рейтинг@Mail.ru
Институт мира США переименовали в честь Трампа - РИА Новости, 04.12.2025
06:49 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/tramp-2059677715.html
Институт мира США переименовали в честь Трампа
Институт мира США переименовали в честь Трампа
Госдепартамент сообщил, что переименовал расположенный в Вашингтоне Институт мира США (USIP) в честь президента Дональда Трампа. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, вашингтон (штат), дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Государственный департамент США
Институт мира США переименовали в честь Трампа

Госдепартамент переименовал Институт мира США в честь Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госдепартамент сообщил, что переименовал расположенный в Вашингтоне Институт мира США (USIP) в честь президента Дональда Трампа.
"Госдепартамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Трампа. Лучшее ещё впереди", - говорится в заявлении госдепа в соцсети Х. К публикации прикреплено фото здания института, на котором впервые появилась надпись с именем президента.
Телеканал CNN уточняет, что администрация Трампа в начале года из бюджетных соображений фактически закрыла институт, который был создан конгрессом в 1984 году с целью разрешения конфликтов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
