Институт мира США переименовали в честь Трампа
Институт мира США переименовали в честь Трампа - РИА Новости, 04.12.2025
Институт мира США переименовали в честь Трампа
Госдепартамент сообщил, что переименовал расположенный в Вашингтоне Институт мира США (USIP) в честь президента Дональда Трампа. РИА Новости, 04.12.2025
Институт мира США переименовали в честь Трампа
Госдепартамент переименовал Институт мира США в честь Трампа