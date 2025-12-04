Рейтинг@Mail.ru
В сенате США представили резолюцию о военных полномочиях Трампа в Венесуэле
06:09 04.12.2025
В сенате США представили резолюцию о военных полномочиях Трампа в Венесуэле
В сенате США представили резолюцию о военных полномочиях Трампа в Венесуэле
Группа американских сенаторов сообщила, что представила новую резолюцию о военных полномочиях, которая может запретить президенту США Дональду Трампу...
в мире, сша, венесуэла, кентукки, дональд трамп, тим кейн (сенатор), рэнд пол, nbc
В мире, США, Венесуэла, Кентукки, Дональд Трамп, Тим Кейн (сенатор), Рэнд Пол, NBC
В сенате США представили резолюцию о военных полномочиях Трампа в Венесуэле

Сенаторы США представили резолюцию о военных полномочиях Трампа в Венесуэле

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Группа американских сенаторов сообщила, что представила новую резолюцию о военных полномочиях, которая может запретить президенту США Дональду Трампу использование войск для боевых действий в Венесуэле в обход одобрения конгресса.
В группу сенаторов-составителей резолюции, согласно заявлению, входят демократ от Вирджинии Тим Кейн, республиканец от Кентукки Рэнд Пол, лидер сенатского меньшинства и демократ от Нью-Йорка Чак Шумер, демократ от Калифорнии Адам Шифф.
"Сегодня (упомянутые - ред.) сенаторы... подали резолюцию о военных полномочиях, чтобы заблокировать использование вооруженных сил США для участия в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее без разрешения конгресса", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале сенатора Кейна.
В заявлении отмечается, что резолюция может быть вынесена на голосование в сенате США через 10 дней.
В ноябре сенат США не поддержал резолюцию, которая бы приостановила использование президентом США Дональдом Трампом военных сил против Венесуэлы без разрешения конгресса. Предложение было вынесено демократами, инициативу поддержали и некоторые республиканские сенаторы, однако она была отвергнута большинством голосов (49 против 51).
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
