Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что условия урегулирования для Киева значительно ухудшились - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 04.12.2025 (обновлено: 01:28 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/tramp-2059659671.html
Трамп считает, что условия урегулирования для Киева значительно ухудшились
Трамп считает, что условия урегулирования для Киева значительно ухудшились - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп считает, что условия урегулирования для Киева значительно ухудшились
Президент США Дональд Трамп считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:58:00+03:00
2025-12-04T01:28:00+03:00
в мире
киев
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
https://ria.ru/20251204/tramp-2059657358.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дело миндича
В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дело Миндича
Трамп считает, что условия урегулирования для Киева значительно ухудшились

Трамп: условия урегулирования для Украины значительно ухудшились

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским.
"Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (Зеленскому - ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него", - сказал он в Белом доме.
Трамп добавил, что вопреки совету главы Белого дома Зеленский решил этого не делать.
Трамп в феврале заявил, что Зеленский не имеет "карт в рукаве" для успешного ведения переговоров с Россией.
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину
00:27
 
В миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала