Трамп считает, что условия урегулирования для Киева значительно ухудшились
Президент США Дональд Трамп считает, что условия урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:58:00+03:00
2025-12-04T00:58:00+03:00
2025-12-04T01:28:00+03:00
Трамп считает, что условия урегулирования для Киева значительно ухудшились
