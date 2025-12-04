https://ria.ru/20251204/tramp-2059659294.html
Трамп призвал вышвырнуть из США конгрессвумен сомалийского происхождения
Трамп призвал вышвырнуть из США конгрессвумен сомалийского происхождения - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп призвал вышвырнуть из США конгрессвумен сомалийского происхождения
Президент США Дональд Трамп призвал "вышвырнуть к черту" из страны конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
сша
миннесота
дональд трамп
сша
миннесота
В мире, США, Миннесота, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал "вышвырнуть к черта" из страны конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар.
Соответствующее заявление прозвучало на фоне критики американского президента властей штата Миннесота
, самой Омар (представляет данный штат) и проживающей там крупнейшей диаспоры сомалийцев. В среду Трамп
назвал сомалийских иммигрантов в штате и Омар "отбросами".
"Это даже не нация. Это просто люди, которые ходят вокруг и убивают друг друга. Посмотрите, эти сомалийцы забрали миллиарды долларов из нашей страны. Они забрали миллиарды и миллиарды долларов. У них есть представитель, Ильхан Омар, про которую говорят, что она вышла замуж за собственного брата. Это мошенничество. Сейчас она пытается это отрицать, но на самом деле нельзя это отрицать, потому что это просто произошло. Она не должна иметь права быть конгрессвумен, и я уверен, что люди этим занимаются, и ее должны вышвырнуть к черту из нашей страны", – сказал Трамп в Белом доме.