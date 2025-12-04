Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал вышвырнуть из США конгрессвумен сомалийского происхождения - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/tramp-2059659294.html
Трамп призвал вышвырнуть из США конгрессвумен сомалийского происхождения
Трамп призвал вышвырнуть из США конгрессвумен сомалийского происхождения - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп призвал вышвырнуть из США конгрессвумен сомалийского происхождения
Президент США Дональд Трамп призвал "вышвырнуть к черту" из страны конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:50:00+03:00
2025-12-04T00:50:00+03:00
в мире
сша
миннесота
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_0:0:2697:1518_1920x0_80_0_0_6630ef5d37544f4a56b32a12a5b5ce22.jpg
https://ria.ru/20251204/tramp-2059659049.html
сша
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048781092_300:0:2697:1798_1920x0_80_0_0_953c1ec4ad2f689286e4416c2d57347a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, миннесота, дональд трамп
В мире, США, Миннесота, Дональд Трамп
Трамп призвал вышвырнуть из США конгрессвумен сомалийского происхождения

Трамп призвал вышвырнуть из США конгрессвумен сомалийского происхождения Омар

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал "вышвырнуть к черту" из страны конгрессвумен-демократку сомалийского происхождения Ильхан Омар.
Соответствующее заявление прозвучало на фоне критики американского президента властей штата Миннесота, самой Омар (представляет данный штат) и проживающей там крупнейшей диаспоры сомалийцев. В среду Трамп назвал сомалийских иммигрантов в штате и Омар "отбросами".
"Это даже не нация. Это просто люди, которые ходят вокруг и убивают друг друга. Посмотрите, эти сомалийцы забрали миллиарды долларов из нашей страны. Они забрали миллиарды и миллиарды долларов. У них есть представитель, Ильхан Омар, про которую говорят, что она вышла замуж за собственного брата. Это мошенничество. Сейчас она пытается это отрицать, но на самом деле нельзя это отрицать, потому что это просто произошло. Она не должна иметь права быть конгрессвумен, и я уверен, что люди этим занимаются, и ее должны вышвырнуть к черту из нашей страны", – сказал Трамп в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп пока не хочет в Сомали
00:46
 
В миреСШАМиннесотаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала