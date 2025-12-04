Трамп назвал пошлины инструментом обеспечения нацбезопасности США

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Импортные пошлины США стали инструментом обеспечения национальной безопасности страны, заявил президент США Дональд Трамп.
"У нас отличная национальная безопасность благодаря пошлинам", - сказал Трамп в Белом доме.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если Верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
