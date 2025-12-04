Трамп в Белом доме прятал правое запястье с пластырем

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прятал правое запястье с пластырем под столом во время мероприятия в Белом доме или прикрывал левой рукой, передает корреспондент РИА Новости.

Один раз Трамп достал правую руку из-под стола, чтобы сжать ею ладонь одной из участниц мероприятия. На запястье красовался квадратный пластырь телесного цвета, с которым в последние дни появляется президент США. Рука провела над поверхностью стола около минуты. Вскоре эпизод повторился.