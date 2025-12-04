Рейтинг@Mail.ru
Трамп в Белом доме прятал правое запястье с пластырем - РИА Новости, 04.12.2025
00:45 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/tramp-2059658913.html
Трамп в Белом доме прятал правое запястье с пластырем
Президент США Дональд Трамп прятал правое запястье с пластырем под столом во время мероприятия в Белом доме или прикрывал левой рукой, передает корреспондент... РИА Новости, 04.12.2025
Трамп в Белом доме прятал правое запястье с пластырем

Трамп во время мероприятия в Белом доме прятал правое запястье с пластырем

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прятал правое запястье с пластырем под столом во время мероприятия в Белом доме или прикрывал левой рукой, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп в среду выступил с объявлением в Белом доме о новых подходах к регуляции авторынка. Из-под стола показывалась только левая рука президента. Ею Трамп указывал на участников, когда хотел услышать следующего. Президент США обычно активно жестикулирует, в его арсенале помимо танцев знаменитые движения руками, которыми он сопровождает восхищения о чем-то самом большом или самом интересном, открывшемся ему недавно.
Один раз Трамп достал правую руку из-под стола, чтобы сжать ею ладонь одной из участниц мероприятия. На запястье красовался квадратный пластырь телесного цвета, с которым в последние дни появляется президент США. Рука провела над поверхностью стола около минуты. Вскоре эпизод повторился.
Когда президент клал руки на стол, левая ладонь оказывалась над правой, прикрывая пластырь.
Американский лидер периодически появляется на публике с замазанным на внешней стороне запястья синяком. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 17 июля заявила, что по итогам медицинского обследования у Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Тогда она объяснила наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента и приемом аспирина, который, по ее словам, он использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Заголовок открываемого материала