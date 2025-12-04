https://ria.ru/20251204/tramp-2059657506.html
Уиткофф верит в желание Путина завершить конфликт на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным верят РИА Новости, 04.12.2025
