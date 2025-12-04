Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф верит в желание Путина завершить конфликт на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 04.12.2025
00:31 04.12.2025
Уиткофф верит в желание Путина завершить конфликт на Украине, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным верят РИА Новости, 04.12.2025
Уиткофф верит в желание Путина завершить конфликт на Украине, заявил Трамп

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным верят в желание Москвы положить конец конфликту на Украине.
"Он (президент РФ Владимир Путин – ред.) хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление", – сказал он в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину
