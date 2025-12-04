Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 04.12.2025 (обновлено: 00:30 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/tramp-2059657358.html
Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину
Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину
США больше не тратят деньги на помощь Украине, а при экс-президенте страны Джо Байдене, Соединенные Штаты обкрадывали, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:27:00+03:00
2025-12-04T00:30:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
джо байден
нато
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251204/tramp-2059657150.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, нато, дело миндича
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Дело Миндича
Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения
Президент США Дональд Трамп во время прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США больше не тратят деньги на помощь Украине, а при экс-президенте страны Джо Байдене, Соединенные Штаты обкрадывали, заявил президент США Дональд Трамп.
"Знаете, мы не тратим ни копейки. Мы продаем все НАТО. Нас не обкрадывают как при Байдене. Байден отдавал всем все, что у нас было, отдавал ракеты, все, что они хотели, бесплатно, безвозмездно, он просто понятия не имел, что делает", - сказал Трамп в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость, заявил Трамп
00:23
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденНАТОДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала