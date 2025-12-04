Рейтинг@Mail.ru
00:23 04.12.2025
Оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость, заявил Трамп
Оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость, заявил Трамп
в мире, украина, сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
Оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость, заявил Трамп

Трамп: оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость.
"Они платят по самой высокой цене, (оплачивают - ред.) полную стоимость всего, что поступает в НАТО, а затем НАТО это передает. НАТО платит нам", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп заявил, что не может предсказать результаты встречи Уиткоффа и Путина
В миреУкраинаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
