Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 04.12.2025 (обновлено: 00:29 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/tramp-2059656656.html
Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо
Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:18:00+03:00
2025-12-04T00:29:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435858_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5d5d90073a98213d8f61a804173961c7.jpg
https://ria.ru/20251203/vstrecha-2059451766.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435858_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_ab6a5d8f1ed55f89f0d4869aa18040f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо

Трамп: встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве прошла очень хорошо.
"У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом",- сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
Вчера, 11:23
 
В миреРоссияМоскваСШАДональд ТрампСтив УиткоффВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала