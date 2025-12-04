https://ria.ru/20251204/tramp-2059656656.html
Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо
Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:18:00+03:00
2025-12-04T00:18:00+03:00
2025-12-04T00:29:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435858_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_5d5d90073a98213d8f61a804173961c7.jpg
https://ria.ru/20251203/vstrecha-2059451766.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435858_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_ab6a5d8f1ed55f89f0d4869aa18040f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо
Трамп: встреча Уиткоффа и Путина прошла хорошо