Измерять торговлю России и КНР только стоимостью нельзя, заявил торгпред

ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Измерять торговлю РФ и КНР только стоимостью неправильно, есть вещи, которые могут не привести к большому росту товарооборота, но сделают Россию более экономически самостоятельной и менее уязвимой перед западными санкциями, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский.

"Мы с Китаем естественные партнеры, безусловно, мы и нефть, и газ будем поставлять, потому что нам это выгодно, но мы должны развивать и собственные перерабатывающие мощности, там, где это нам выгодно, где есть рынок, где есть логика", - заявил Дахновский.

Он отметил важность, к примеру, импорта оборудования из Китая.

"Это, может быть, не прямо отразится на собственно двусторонней торговле, но позволит нам выпускать высокотехнологичную продукцию в нашей стране, которая закроет наши потребности, сделает нас более экономически самостоятельными и менее уязвимыми перед лицом западных санкций", - указал торгпред.

Поэтому, по его словам, измерять торговлю России и Китая "только стоимостью, наверное, неправильно".