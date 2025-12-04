https://ria.ru/20251204/torgovlya-2059682221.html
Измерять торговлю России и КНР только стоимостью нельзя, заявил торгпред
ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Измерять торговлю РФ и КНР только стоимостью неправильно, есть вещи, которые могут не привести к большому росту товарооборота, но сделают Россию более экономически самостоятельной и менее уязвимой перед западными санкциями, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский.
"Мы с Китаем
естественные партнеры, безусловно, мы и нефть, и газ будем поставлять, потому что нам это выгодно, но мы должны развивать и собственные перерабатывающие мощности, там, где это нам выгодно, где есть рынок, где есть логика", - заявил Дахновский.
Он отметил важность, к примеру, импорта оборудования из Китая.
"Это, может быть, не прямо отразится на собственно двусторонней торговле, но позволит нам выпускать высокотехнологичную продукцию в нашей стране, которая закроет наши потребности, сделает нас более экономически самостоятельными и менее уязвимыми перед лицом западных санкций", - указал торгпред.
Поэтому, по его словам, измерять торговлю России
и Китая "только стоимостью, наверное, неправильно".
"Есть вещи, которые могут не привести к миллиардному росту, но помогут решить другие задачи. И этому мы должны уделять не меньше внимания, этим вопросом, мы, собственно, как торгпредство, и занимаемся", - добавил он.