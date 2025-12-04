Рейтинг@Mail.ru
04.12.2025

Украинские власти сообщили о приостановке работы ТЭЦ в Херсонской области
12:50 04.12.2025
Украинские власти сообщили о приостановке работы ТЭЦ в Херсонской области
Украинские власти сообщили о приостановке работы ТЭЦ в Херсонской области
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в четверг о приостановке работы Херсонской... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
россия
херсонская область
днепр (река)
валерий герасимов
россия
херсонская область
днепр (река)
в мире, россия, херсонская область, днепр (река), валерий герасимов
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Валерий Герасимов

Украинские власти сообщили о приостановке работы ТЭЦ в Херсонской области

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в четверг о приостановке работы Херсонской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), без тепла остались свыше 40,5 тысячи абонентов.
"Работа Херсонской ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов, более 40,5 тысячи абонентов… Будем рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
В миреРоссияХерсонская областьДнепр (река)Валерий Герасимов
 
 
