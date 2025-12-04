Украинские власти сообщили о приостановке работы ТЭЦ в Херсонской области

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в четверг о приостановке работы Херсонской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), без тепла остались свыше 40,5 тысячи абонентов.

"Работа Херсонской ТЭЦ приостановлена. Без тепла остались 470 домов, более 40,5 тысячи абонентов… Будем рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.