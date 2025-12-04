Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, почему Пресвятая Богородица - "мать" для всех верующих
Религия
 
04:05 04.12.2025
Священник рассказал, почему Пресвятая Богородица - "мать" для всех верующих
Священник рассказал, почему Пресвятая Богородица - "мать" для всех верующих - РИА Новости, 04.12.2025
Священник рассказал, почему Пресвятая Богородица - "мать" для всех верующих
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородице, который встречают 4 декабря, напоминает о важности ее почитания, ее личности и месте в Церкви, ведь она – "мать" РИА Новости, 04.12.2025
религия
религия
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
религия
Религия, Религия
Священник рассказал, почему Пресвятая Богородица - "мать" для всех верующих

Иеромонах Макарий: Введение во храм напоминает о важности почитания Богородицы

Икона Богородицы в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородице, который встречают 4 декабря, напоминает о важности ее почитания, ее личности и месте в Церкви, ведь она – "мать" для всех верующих, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
В четверг в Русской православной церкви отмечают один из 12 главных праздников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Дата его непреходящая – 4 декабря. В этот день в Церкви вспоминают о том, как Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию – будущую Богородицу – в Иерусалимский храм. Это событие не описано в Евангелиях. В праздник верующие стараются посетить богослужение, приходят семьями.
"Этот праздник основывается на сведениях, которые не содержатся в Священном Писании. Но это не главное. Главное – это ее личность и место в Церкви, в жизни каждого из нас. Она родила воплотившегося Бога - Иисуса Христа, Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в Трех Лицах: Отец, Сын и Святой Дух – ред.). Он - основатель и глава Церкви. Можно сказать, что она – "мать" нашей Церкви, основанной Иисусом Христом. Значит она – "мать" всех людей, ходящих в Церковь, потому что Церковь – это большая семья", - сказал отец Макарий.
По его словам, воплощение Бога – это связь между небом и землей, ведь Богочеловек Иисус рождается как ребенок, как один из нас, а Пресвятая Богородица - земной источник Церкви.
"Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы еще раз напоминает о важности ее почитания, которое очень сильно среди верующих. В храмах во время богослужения можно услышать такие возгласы: "пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим". Она отдельно упоминается со всеми святыми. И вслед за ними идем и мы", - заключил собеседник агентства.
По церковному преданию, у Иоакима и Анны долго не было детей, они молилась Богу о продолжении рода. Когда Он даровал им первенца, уже пожилые родители посвятили дочь Богу – во исполнение данного Ему обета. Иоаким и Анна привели трехлетнюю Марию в главный для иудеев храм, где она должна была жить до совершеннолетия в молитве и трудах во славу Божию. Повествуется, что в тот день будущая Богородица смогла самостоятельно взойти по 15 высоким ступеням к храму. Встретив ее, первосвященник провел Марию в "святая святых" – место в храме, куда, по традиции, не допускались миряне. Вскоре после этих событий Иоаким и Анна умерли, а Мария жила и воспитывалась при Иерусалимском храме до 12 лет.
