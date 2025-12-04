Священник рассказал, почему Пресвятая Богородица - "мать" для всех верующих

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородице, который встречают 4 декабря, напоминает о важности ее почитания, ее личности и месте в Церкви, ведь она – "мать" для всех верующих, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

В четверг в Русской православной церкви отмечают один из 12 главных праздников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Дата его непреходящая – 4 декабря. В этот день в Церкви вспоминают о том, как Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию – будущую Богородицу – в Иерусалимский храм. Это событие не описано в Евангелиях. В праздник верующие стараются посетить богослужение, приходят семьями.

"Этот праздник основывается на сведениях, которые не содержатся в Священном Писании. Но это не главное. Главное – это ее личность и место в Церкви, в жизни каждого из нас. Она родила воплотившегося Бога - Иисуса Христа, Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в Трех Лицах: Отец, Сын и Святой Дух – ред.). Он - основатель и глава Церкви. Можно сказать, что она – "мать" нашей Церкви, основанной Иисусом Христом. Значит она – "мать" всех людей, ходящих в Церковь, потому что Церковь – это большая семья", - сказал отец Макарий.

По его словам, воплощение Бога – это связь между небом и землей, ведь Богочеловек Иисус рождается как ребенок, как один из нас, а Пресвятая Богородица - земной источник Церкви.

"Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы еще раз напоминает о важности ее почитания, которое очень сильно среди верующих. В храмах во время богослужения можно услышать такие возгласы: "пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим". Она отдельно упоминается со всеми святыми. И вслед за ними идем и мы", - заключил собеседник агентства.