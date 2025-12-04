https://ria.ru/20251204/svo-2059915389.html
В США обратились с громким призывом к Украине из-за ситуации в зоне СВО
В США обратились с громким призывом к Украине из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 04.12.2025
В США обратились с громким призывом к Украине из-за ситуации в зоне СВО
Украина должна заключить мирное соглашение из-за ситуации на фронте, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T22:26:00+03:00
россия
украина
2025
В США обратились с громким призывом к Украине из-за ситуации в зоне СВО
Макгрегор: Украина должна заключить мирное соглашение из-за ситуации на фронте