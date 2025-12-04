Рейтинг@Mail.ru
В США обратились с громким призывом к Украине из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 04.12.2025
22:26 04.12.2025
В США обратились с громким призывом к Украине из-за ситуации в зоне СВО
В США обратились с громким призывом к Украине из-за ситуации в зоне СВО
Украина должна заключить мирное соглашение из-за ситуации на фронте, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, россия, украина, василий небензя, дмитрий песков, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, оон, мирный план сша по украине
В США обратились с громким призывом к Украине из-за ситуации в зоне СВО

Макгрегор: Украина должна заключить мирное соглашение из-за ситуации на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ на позиции возле Донецка
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина должна заключить мирное соглашение из-за ситуации на фронте, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Украинцы сейчас либо сдаются, либо мертвы", — подчеркнул он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Они повсюду". На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ в зоне СВО
Вчера, 15:37
Он также отметил, что высказывания о больших потерях России звучат абсурдно и добавил, что ВСУ сдаются в плен из-за истощения.
"Заключите мирное соглашение, глупцы!", — резюмировал Макгрегор.
В прошлую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Разрушенное здание в городе Первомайске - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Крах набирает обороты". На Западе сделали тревожное заявление об Украине
Вчера, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВасилий НебензяДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныООНМирный план США по Украине
 
 
