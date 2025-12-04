Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.