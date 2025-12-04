Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 04.12.2025 (обновлено: 12:25 04.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в ряде районов Харьковской области...
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
россия
донецкая народная республика
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 210 военнослужащих в зоне группировки "Запад"

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского
3 декабря, 21:10
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Кучеровка, Куриловка, Богуславка и Новоплатоновка в Харьковской области, а также Яровая и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 14 автомобилей и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Готов сдаться": в Киеве назвали цель поездки посланника Зеленского в США
Вчера, 06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
