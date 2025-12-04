Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Кучеровка, Куриловка, Богуславка и Новоплатоновка в Харьковской области, а также Яровая и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 14 автомобилей и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.