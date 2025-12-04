"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вред от светодиодных ламп сравним с воздействием асбеста, заявил профессор нейробиологии Университетского колледжа Лондона Глен Джеффери, его слова . Вред от светодиодных ламп сравним с воздействием асбеста, заявил профессор нейробиологии Университетского колледжа Лондона Глен Джеффери, его слова приводит издание Daily Mirror.

"Доктор Джеффри считает, что влияние светодиодных ламп — это "проблема на том же уровне, что и воздействие асбеста". Они оказывают серьезное влияние на организм, так как излучают более высокий уровень синего света, вызывая усталость глаз, головные боли и ряд других проблем", — говорится в публикации.

Согласно исследованиям профессора, красный свет — например, солнечные лучи во время рассвета или заката — может проникать в тело и мозг, ускоряя различные функции организма, включая метаболизм. В свою очередь, свет от LED-ламп влияет на здоровье митохондрий, то есть на то, как функционируют клетки организма.