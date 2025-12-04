Рейтинг@Mail.ru
"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера
19:36 04.12.2025 (обновлено: 19:38 04.12.2025)
"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера
"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера - РИА Новости, 04.12.2025
"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера
Вред от светодиодных ламп сравним с воздействием асбеста, заявил профессор нейробиологии Университетского колледжа Лондона Глен Джеффери, его слова приводит... РИА Новости, 04.12.2025
"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вред от светодиодных ламп сравним с воздействием асбеста, заявил профессор нейробиологии Университетского колледжа Лондона Глен Джеффери, его слова приводит издание Daily Mirror.
"Доктор Джеффри считает, что влияние светодиодных ламп — это "проблема на том же уровне, что и воздействие асбеста". Они оказывают серьезное влияние на организм, так как излучают более высокий уровень синего света, вызывая усталость глаз, головные боли и ряд других проблем", — говорится в публикации.
Согласно исследованиям профессора, красный свет — например, солнечные лучи во время рассвета или заката — может проникать в тело и мозг, ускоряя различные функции организма, включая метаболизм. В свою очередь, свет от LED-ламп влияет на здоровье митохондрий, то есть на то, как функционируют клетки организма.
Врач считает, что из-за воздействия светодиодного света ухудшается работа митохондрий, которые отвечают за уровень энергии и способность организма к восстановлению. Джеффери пришел к такому выводу с помощью экспериментов на мышах. Ученый заключил, что активность их митохондрий постепенно снижалась, они становились менее восприимчивыми, а их мембранный потенциал ухудшался.
