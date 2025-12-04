https://ria.ru/20251204/svet--2059885459.html
"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера
"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера - РИА Новости, 04.12.2025
"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера
Вред от светодиодных ламп сравним с воздействием асбеста, заявил профессор нейробиологии Университетского колледжа Лондона Глен Джеффери, его слова приводит... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:36:00+03:00
2025-12-04T19:36:00+03:00
2025-12-04T19:38:00+03:00
здоровье - общество
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148064/01/1480640128_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_958f50532c24e6961d9e756cd707cc11.jpg
https://ria.ru/20251204/vrach-2059666460.html
https://ria.ru/20251202/podogrev-2059081705.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148064/01/1480640128_89:0:2756:2000_1920x0_80_0_0_fb4ddffe16ae2eba089e025f2edb7dc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, лондон
Здоровье - Общество, Лондон
"Как асбест". Врачи предупредили о вреде привычного предмета интерьера
Daily Mirror: вред от светодиодных ламп сравним с воздействием асбеста
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости
. Вред от светодиодных ламп сравним с воздействием асбеста, заявил профессор нейробиологии Университетского колледжа Лондона Глен Джеффери, его слова приводит
издание Daily Mirror.
"Доктор Джеффри считает, что влияние светодиодных ламп — это "проблема на том же уровне, что и воздействие асбеста". Они оказывают серьезное влияние на организм, так как излучают более высокий уровень синего света, вызывая усталость глаз, головные боли и ряд других проблем", — говорится в публикации.
Согласно исследованиям профессора, красный свет — например, солнечные лучи во время рассвета или заката — может проникать в тело и мозг, ускоряя различные функции организма, включая метаболизм. В свою очередь, свет от LED-ламп влияет на здоровье митохондрий, то есть на то, как функционируют клетки организма.
Врач считает, что из-за воздействия светодиодного света ухудшается работа митохондрий, которые отвечают за уровень энергии и способность организма к восстановлению. Джеффери пришел к такому выводу с помощью экспериментов на мышах. Ученый заключил, что активность их митохондрий постепенно снижалась, они становились менее восприимчивыми, а их мембранный потенциал ухудшался.