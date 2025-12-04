https://ria.ru/20251204/sud-2059912909.html
В Башкирии судебные приставы изъяли у женщины 40 кошек, 30 собак и ворону
УФА, 4 дек – РИА Новости. Судебные приставы изъяли у жительницы башкирского Нефтекамска 40 кошек, 30 собак и ворону, которых женщина держала в антисанитарных условиях в маленькой квартире, сообщает управление ФССП по Башкирии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Суд обязал 46-летнюю жительницу Нефтекамска
привести свое жилище в надлежащее состояние еще в мае, но женщина не освободила жилье от животных и не провела дезинфекцию. В квартире площадью 48 квадратных метров она содержала 40 кошек, 30 собак и ворону, говорится в сообщении.
"Соседи жаловались на резкий неприятный запах в подъезде. Крики животных по ночам доносились из-за стен. Испытывая теплые чувства к четвероногим, женщина вовсе позабыла о людях - на контакт с соседями не шла, пряталась, скрывалась", - сообщают судебные приставы.
Отмечается, что судебные приставы привлекли женщину к административной ответственности. Также за нарушение срока добровольного исполнения судебного решения хозяйка животных заплатила в казну государства исполнительский сбор.
"После принятых судебными приставами мер кошки и собаки были определены в приюты. Ворона теперь на свободе", - добавили в ведомстве.