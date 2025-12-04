https://ria.ru/20251204/sud-2059912681.html
Суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за уклонение от наказания
Суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за уклонение от наказания - РИА Новости, 04.12.2025
Суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за уклонение от наказания
Столичный суд оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей за уклонение от административного наказания, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T21:57:00+03:00
2025-12-04T21:57:00+03:00
2025-12-04T21:57:00+03:00
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002204048_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_81c99aac5e7185833edbc2fa0d050c99.jpg
https://ria.ru/20251204/rkn-2059880848.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002204048_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e30df73ba3129a2a990c3c754f43ce35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество
Суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за уклонение от наказания
Суд оштрафовал Twitch на 4 млн руб за уклонение от административного наказания