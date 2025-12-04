Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за уклонение от наказания - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/sud-2059912681.html
Суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за уклонение от наказания
Суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за уклонение от наказания - РИА Новости, 04.12.2025
Суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за уклонение от наказания
Столичный суд оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей за уклонение от административного наказания, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T21:57:00+03:00
2025-12-04T21:57:00+03:00
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002204048_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_81c99aac5e7185833edbc2fa0d050c99.jpg
https://ria.ru/20251204/rkn-2059880848.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002204048_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e30df73ba3129a2a990c3c754f43ce35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
Суд оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за уклонение от наказания

Суд оштрафовал Twitch на 4 млн руб за уклонение от административного наказания

© Getty Images / NurPhotoМужчина со смартфоном на фоне логотипа платформы Twitch
Мужчина со смартфоном на фоне логотипа платформы Twitch - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Getty Images / NurPhoto
Мужчина со смартфоном на фоне логотипа платформы Twitch. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на четыре миллиона рублей за уклонение от административного наказания, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы постановил признать виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, корпорацию Twitch Interactive LLC по двум разным эпизодам, связанным с уклонением от исполнения административного наказания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд признал корпорацию виновной по двум эпизодам, оштрафовав по каждому из них на два миллиона рублей.
Логотипа сервиса Sanpchat на экране смарфона - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В России заблокировали SnapChat
Вчера, 19:17
 
МоскваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала