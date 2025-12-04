Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг продажи квартиры

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Верховный суд привлек дочь и внучку певицы Ларисы Долиной к спору вокруг продажи ее недвижимости.
"Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетней", — говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Третье лицо по иску — московское СИЗО. Ему поручено передать данные осужденной Анжелике Цырульниковой, забравшей у артистки деньги.
Лариса Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По этому делу задержали четырех человек. В конце ноября 2025-го Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим Долина оспорила сделку по продаже квартиры, а Хамовнический районный суд Москвы в марте удовлетворил ее иск. В результате Полина Лурье, купившая квартиру у Долиной, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд, ее жалобу рассмотрят 16 декабря.
