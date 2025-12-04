Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг продажи квартиры

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Верховный суд привлек дочь и внучку певицы Ларисы Долиной к спору вокруг продажи ее недвижимости.

"Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетней", — говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По этому делу задержали четырех человек. В конце ноября 2025-го Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.