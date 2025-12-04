Актер Прилучный подал жалобу на решение суда о месте проживания сына

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Актер Павел Прилучный подал жалобу на процессуальные нарушения в рамках спора о месте жительства их общего с бывшей супругой Агатой Муцениеце сына, по его мнению, суд не учел мнение ребенка, изложенное в экспертизе, сообщила РИА Новости адвокат Прилучного Оксана Даниелова.

"Жалоба была подана в связи с процессуальными нарушениями, допущенными судом первой инстанции", - рассказала Даниелова.

По ее словам, при рассмотрении вопроса о месте проживания ребенка были собраны доказательства, в частности, в деле имелось заключение психолого-психиатрической экспертизы, которую суд не учел. "Суд проигнорировал вопреки требованиям процессуального закона", - добавила Даниелова.

Адвокат уточнила, что, согласно экспертизе, сын хотел проживать с Прилучным. "Это мнение ребенку не было навязано", - сказала она.

При этом Даниелова уточнила, что они не оспаривают решение суда, согласно которому несовершеннолетний сын будет проживать с матерью.

Ранее в Московском городском суде сообщили, что в инстанцию поступило гражданское дело с апелляционной жалобой Прилучного на решение Головинского районного суда города Москвы . Уточнялось, что райсуд ранее отказал артисту в изменении соглашения об определении места жительства ребенка, расторжении соглашения об уплате алиментов, освобождении от уплаты алиментов и определил место жительства ребенка с матерью - Агатой Муцениеце

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Ранее адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина подтвердила журналистам, что несовершеннолетний сын актеров будет жить с матерью.