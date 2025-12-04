Рейтинг@Mail.ru
Актер Прилучный подал жалобу на решение суда о месте проживания сына - РИА Новости, 04.12.2025
18:35 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/sud-2059864617.html
Актер Прилучный подал жалобу на решение суда о месте проживания сына
Актер Прилучный подал жалобу на решение суда о месте проживания сына
Актер Прилучный подал жалобу на решение суда о месте проживания сына

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Актер Павел Прилучный подал жалобу на процессуальные нарушения в рамках спора о месте жительства их общего с бывшей супругой Агатой Муцениеце сына, по его мнению, суд не учел мнение ребенка, изложенное в экспертизе, сообщила РИА Новости адвокат Прилучного Оксана Даниелова.
"Жалоба была подана в связи с процессуальными нарушениями, допущенными судом первой инстанции", - рассказала Даниелова.
По ее словам, при рассмотрении вопроса о месте проживания ребенка были собраны доказательства, в частности, в деле имелось заключение психолого-психиатрической экспертизы, которую суд не учел. "Суд проигнорировал вопреки требованиям процессуального закона", - добавила Даниелова.
Адвокат уточнила, что, согласно экспертизе, сын хотел проживать с Прилучным. "Это мнение ребенку не было навязано", - сказала она.
При этом Даниелова уточнила, что они не оспаривают решение суда, согласно которому несовершеннолетний сын будет проживать с матерью.
Ранее в Московском городском суде сообщили, что в инстанцию поступило гражданское дело с апелляционной жалобой Прилучного на решение Головинского районного суда города Москвы. Уточнялось, что райсуд ранее отказал артисту в изменении соглашения об определении места жительства ребенка, расторжении соглашения об уплате алиментов, освобождении от уплаты алиментов и определил место жительства ребенка с матерью - Агатой Муцениеце.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.
Ранее адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина подтвердила журналистам, что несовершеннолетний сын актеров будет жить с матерью.
В 2022 году Прилучный женился на Зепюр Брутян. У них родился сын.
