Суд продлил арест Амирханяну, обвиняемому в убийстве Кивы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы до 2026 года продлил срок ареста бизнесмену Араику Амирханяну, обвиняемому в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил РИА Новости его адвокат Артур Путукян.

Как ранее заявил РИА Новости Путукян, расследование дела в отношении его подзащитного завершено, сейчас они знакомятся с его материалами.