Суд продлил арест Амирханяну, обвиняемому в убийстве Кивы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы до 2026 года продлил срок ареста бизнесмену Араику Амирханяну, обвиняемому в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил РИА Новости его адвокат Артур Путукян.
"Продлили срок ареста до февраля", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявил РИА Новости Путукян, расследование дела в отношении его подзащитного завершено, сейчас они знакомятся с его материалами.
Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным. Вскоре после этого суд в Подмосковье избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о пособничестве в убийстве Кивы, хотя и до этого он находился в СИЗО из-за приговора за взятки.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Амирханян - украинский и армянский бизнесмен, связанные с ним компании выполняли подрядные работы по строительству украинских дорог за бюджетные средства. Как указано на сайте МВД Украины, в 2020 году он был объявлен в розыск в этой стране по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. В 2021 году источник издания РБК-Украина сообщал, что Владимир Зеленский лишил Амирханяна гражданства в связи с наличием у него также армянского гражданства.