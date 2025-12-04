Участник "Легиона "Свобода России"* получил 13 лет

Установлено, что в октябре 2022 года Григорьев, находясь в московском регионе, вступил в "Легион "Свобода России"*, направив анкету участника в чат организации. Отмечается, что после этого он передавал представителям этой террористической организации данные о передвижении сил и средств российских правоохранителей.

Кроме того, с мая 2023 года по июнь 2024 года Григорьев, через мессенджер установил контакт с лицом, способным разрабатывать БПЛА, и направил ему техзадание на разработку программного обеспечения дронов с системой автоматического наведения на цель. Подчеркивается, что данное ПО должно было использоваться в боях против ВС РФ.



* Украинская террористическая организация, запрещенная в России