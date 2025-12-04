https://ria.ru/20251204/sud-2059858114.html
Участник "Легиона "Свобода России"* получил 13 лет
Участник "Легиона "Свобода России"* Максим Григорьев, передававший данные о силовиках РФ и заказавший разработку ПО для дронов ВСУ, получил 13 лет, сообщается в РИА Новости, 04.12.2025
россия
москва
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Участник "Легиона "Свобода России"* Максим Григорьев, передававший данные о силовиках РФ и заказавший разработку ПО для дронов ВСУ, получил 13 лет, сообщается
в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"К 13 годам лишения свободы приговорен 56-летний житель столицы Максим Григорьев
за участие в вооруженном формировании и деятельности террористической организации (часть 2 статьи 208 УК РФ
, часть 2 статьи 205.5 УК РФ)... С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы
Григорьев будет отбывать первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Установлено, что в октябре 2022 года Григорьев, находясь в московском регионе, вступил в "Легион "Свобода России"*, направив анкету участника в чат организации. Отмечается, что после этого он передавал представителям этой террористической организации данные о передвижении сил и средств российских правоохранителей.
Кроме того, с мая 2023 года по июнь 2024 года Григорьев, через мессенджер установил контакт с лицом, способным разрабатывать БПЛА, и направил ему техзадание на разработку программного обеспечения дронов с системой автоматического наведения на цель. Подчеркивается, что данное ПО должно было использоваться в боях против ВС РФ.
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России