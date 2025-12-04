Житель Тюмени смог оспорить кредит, который взял из-за мошенников

ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Нижнетавдинский районный суд в Тюменской области признал кредитный договор между жителем села и банком недействительным, так как он был заключен под влиянием мошенников, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.