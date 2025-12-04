Житель Тюмени смог оспорить кредит, который взял из-за мошенников

ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Нижнетавдинский районный суд в Тюменской области признал кредитный договор между жителем села и банком недействительным, так как он был заключен под влиянием мошенников, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Установлено, что истец в октябре 2024 года в "Почта Банк" взял кредит на 953,515 тысячи рублей, при этом сумма к выдаче составила 710 тысяч рублей под 32,90% годовых. Обязательства по кредитному договору истец не исполнил. Также установлено, что договор был заключен под психологическим воздействием со стороны мошенников.
"Суд удовлетворил исковые требования Владимира А., признав кредитный договор, заключенный между ним и АО "Почта Банк", недействительным. Судом применены последствия недействительности ничтожной сделки, в том числе на АО "Почта Банк" возложена обязанность возвратить истцу денежные средства в размере 111 848 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что звонившие истцу мошенники представлялись сотрудниками Центрального банка и Следственного комитета. Они убедили его взять кредит, чтобы погасить якобы незаконно оформленный на имя его супруги кредит. Полученные по кредиту деньги мужчина через банкомат Сбербанка перевел на их "безопасные счета". В октябре 2024 года по этому факту возбуждено уголовное дело. Проведенная в рамках предварительного следствия судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что истец "не понимал характер и значение происходящего, не мог осознанно регулировать свое поведение и оказывать сопротивление".
Действия банка, который не учел интересы потребителя и не обеспечил достаточную безопасность предоставления услуг, не могут быть признаны добросовестными и осмотрительными, счел суд и, исходя из решения по гражданскому делу, возложил на банк обязанность предоставить в АО "Национальное бюро кредитных историй" сведения о признании данного кредитного договора недействительным.