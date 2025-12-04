Рейтинг@Mail.ru
Житель Тюмени смог оспорить кредит, который взял из-за мошенников - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/sud-2059806087.html
Житель Тюмени смог оспорить кредит, который взял из-за мошенников
Житель Тюмени смог оспорить кредит, который взял из-за мошенников - РИА Новости, 04.12.2025
Житель Тюмени смог оспорить кредит, который взял из-за мошенников
Нижнетавдинский районный суд в Тюменской области признал кредитный договор между жителем села и банком недействительным, так как он был заключен под влиянием... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:08:00+03:00
2025-12-04T16:08:00+03:00
происшествия
тюменская область
почта банк
сбербанк россии
национальное бюро кредитных историй
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_fb00772a8c44a658150c1113d42e649e.jpg
https://ria.ru/20251204/mvd-2059769507.html
https://ria.ru/20250320/moshenniki-2006156181.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a95554d8209be86d3beb695e4bcb17b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, почта банк, сбербанк россии, национальное бюро кредитных историй, тюмень
Происшествия, Тюменская область, Почта банк, Сбербанк России, Национальное бюро кредитных историй, Тюмень
Житель Тюмени смог оспорить кредит, который взял из-за мошенников

Житель Тюмени оспорил оформленный из-за аферистов кредит на 700 тыс руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Нижнетавдинский районный суд в Тюменской области признал кредитный договор между жителем села и банком недействительным, так как он был заключен под влиянием мошенников, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Установлено, что истец в октябре 2024 года в "Почта Банк" взял кредит на 953,515 тысячи рублей, при этом сумма к выдаче составила 710 тысяч рублей под 32,90% годовых. Обязательства по кредитному договору истец не исполнил. Также установлено, что договор был заключен под психологическим воздействием со стороны мошенников.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В МВД рассказали, какие виды психологического давления используют мошенники
Вчера, 14:02
"Суд удовлетворил исковые требования Владимира А., признав кредитный договор, заключенный между ним и АО "Почта Банк", недействительным. Судом применены последствия недействительности ничтожной сделки, в том числе на АО "Почта Банк" возложена обязанность возвратить истцу денежные средства в размере 111 848 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что звонившие истцу мошенники представлялись сотрудниками Центрального банка и Следственного комитета. Они убедили его взять кредит, чтобы погасить якобы незаконно оформленный на имя его супруги кредит. Полученные по кредиту деньги мужчина через банкомат Сбербанка перевел на их "безопасные счета". В октябре 2024 года по этому факту возбуждено уголовное дело. Проведенная в рамках предварительного следствия судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что истец "не понимал характер и значение происходящего, не мог осознанно регулировать свое поведение и оказывать сопротивление".
Действия банка, который не учел интересы потребителя и не обеспечил достаточную безопасность предоставления услуг, не могут быть признаны добросовестными и осмотрительными, счел суд и, исходя из решения по гражданскому делу, возложил на банк обязанность предоставить в АО "Национальное бюро кредитных историй" сведения о признании данного кредитного договора недействительным.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Москвичка взыскала ущерб за оформленный на нее мошенниками кредит
20 марта, 12:00
 
ПроисшествияТюменская областьПочта банкСбербанк РоссииНациональное бюро кредитных историйТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала