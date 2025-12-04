Рейтинг@Mail.ru
В Ростове госжилинспекция подала иск в суд на УК - РИА Новости, 04.12.2025
Ростовская область
Ростовская область
 
16:01 04.12.2025
В Ростове госжилинспекция подала иск в суд на УК
В Ростове госжилинспекция подала иск в суд на УК
В Ростове госжилинспекция подала иск в суд на УК
Госжилинспекция Ростовской области подала иск в суд об аннулировании лицензии управляющей компании ООО "УК Мир", в управлении которой находилось 78...
ростовская область
жкх
ростовская область
госжилинспекция
ростовская область
2025
жкх, ростовская область, госжилинспекция
Ростовская область , ЖКХ, Ростовская область, Госжилинспекция
В Ростове госжилинспекция подала иск в суд на УК

Госжилинспекция Ростовской области подала иск в суд об аннулировании лицензии УК

Статуя богини Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Госжилинспекция Ростовской области подала иск в суд об аннулировании лицензии управляющей компании ООО "УК Мир", в управлении которой находилось 78 многоквартирных домов, сообщает правительство региона.
Отмечается, что основанием для обращения в суд послужили грубые нарушения, допущенные этой управляющей компанией.
"Вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами, требуют от управляющих компаний ответственного подхода и неукоснительного соблюдения законодательства. Мы постоянно контролируем их деятельность и в случае выявления нарушений действуем в рамках закона, чтобы обеспечить права и законные интересы жителей, вплоть до принятия мер по устранению с рынка управления многоквартирными домами недобросовестных управляющих компаний", - отметил руководитель Госжилинспекции области Павел Асташев.
Жилищным законодательством установлены случаи, при которых управляющие компании могут быть лишены права на управление многоквартирными домами в связи с ненадлежащей деятельностью по их управлению. Это: неисполнение предписаний Госжилинспекции области, срывы проверок, грубые нарушения лицензионных требований, непродление срока действия лицензии.
По данным областного правительства, управляющая компания ООО "УК Мир" допустила грубое нарушение лицензионных требований - наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. В связи с этим из лицензии УК были исключены 36 многоквартирных домов. Исключение более 15% МКД, находящихся в реестре лицензий УК, послужило основанием для обращения Госжилинспекции области с иском в суд об аннулировании лицензии.
Всего за время действия лицензирования управляющих компаний аннулировано или прекращено действие лицензий 407 УК, из них в связи с непродлением срока действия лицензий - 92. При этом в 2025 году по различным основаниям исключены из реестра лицензий сведения о 505 многоквартирных домах, которыми управляли организации.
"Дома, находившиеся в управлении лишенной лицензии организации, не останутся без присмотра. Жители таких домов на общем собрании собственников должны принять решение о выборе новой управляющей компании. Если собственники не смогут самостоятельно определиться с новым управляющим, вопрос решается через конкурс, проводимый органом местного самоуправления", - отметил Асташев.
Ростовская областьЖКХРостовская областьГосжилинспекция
 
 
