В Ростове госжилинспекция подала иск в суд на УК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Госжилинспекция Ростовской области подала иск в суд об аннулировании лицензии управляющей компании ООО "УК Мир", в управлении которой находилось 78 многоквартирных домов, сообщает правительство региона.

Отмечается, что основанием для обращения в суд послужили грубые нарушения, допущенные этой управляющей компанией.

"Вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами, требуют от управляющих компаний ответственного подхода и неукоснительного соблюдения законодательства. Мы постоянно контролируем их деятельность и в случае выявления нарушений действуем в рамках закона, чтобы обеспечить права и законные интересы жителей, вплоть до принятия мер по устранению с рынка управления многоквартирными домами недобросовестных управляющих компаний", - отметил руководитель Госжилинспекции области Павел Асташев.

Жилищным законодательством установлены случаи, при которых управляющие компании могут быть лишены права на управление многоквартирными домами в связи с ненадлежащей деятельностью по их управлению. Это: неисполнение предписаний Госжилинспекции области, срывы проверок, грубые нарушения лицензионных требований, непродление срока действия лицензии.

По данным областного правительства, управляющая компания ООО "УК Мир" допустила грубое нарушение лицензионных требований - наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. В связи с этим из лицензии УК были исключены 36 многоквартирных домов. Исключение более 15% МКД, находящихся в реестре лицензий УК, послужило основанием для обращения Госжилинспекции области с иском в суд об аннулировании лицензии.

Всего за время действия лицензирования управляющих компаний аннулировано или прекращено действие лицензий 407 УК, из них в связи с непродлением срока действия лицензий - 92. При этом в 2025 году по различным основаниям исключены из реестра лицензий сведения о 505 многоквартирных домах, которыми управляли организации.