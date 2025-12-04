Экс-главе думы Нижнего Новгорода дали срок за растрату 22 миллиона рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Бывший председатель думы Нижнего Новгорода, бывший генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Олег Лавричев, обвиняемый в растрате более 22 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере, осужден на 6 лет колонии общего режима, сообщила Бывший председатель думы Нижнего Новгорода, бывший генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Олег Лавричев, обвиняемый в растрате более 22 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере, осужден на 6 лет колонии общего режима, сообщила прокуратура региона.

В суде установлено, что в период с января 2015 года по июнь 2019 года бывший генеральный директор АО "АПЗ" приобрел на средства акционерного общества высокотехнологическое медицинское оборудование – рентгеновский маммографический аппарат и аппарат УЗИ стоимостью свыше 22,4 миллиона рублей, зная об отсутствии у завода правомочий его использования. Оборудование он передал в организацию, учредителем которой является его супруга, распорядившись имуществом как своим собственным, причинив тем самым ущерб предприятию.

После этого Лавричев организовал совершение сделок от имени АПЗ, придавших правомерный вид использованию оборудования, в частности, дал указание подчиненным сотрудникам изготовить фиктивные договоры пожертвования аппаратов в собственность аффилированного благотворительного фонда.

Кроме того, Лавричев, введя в заблуждение участников управляющего органа о рыночной стоимости имущества, при пособничестве начальника юридического управления предприятия Светланы Смирновой незаконно приобрел право на принадлежащие предприятию объекты недвижимости стоимостью свыше 39,5 миллиона рублей.

Лавричев и Смирнова в зависимости от степени и роли участия признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

"Суд назначил Лавричеву наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 1,8 млн рублей, Смирновой – в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Лавричев был председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. Пятнадцатого мая 2024 года депутаты думы Нижнего Новгорода досрочно прекратили его полномочия – и как депутата, и как председателя гордумы.