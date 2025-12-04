Рейтинг@Mail.ru
Экс-главе думы Нижнего Новгорода дали срок за растрату 22 миллиона рублей - РИА Новости, 04.12.2025
14:52 04.12.2025
Экс-главе думы Нижнего Новгорода дали срок за растрату 22 миллиона рублей
Экс-главе думы Нижнего Новгорода дали срок за растрату 22 миллиона рублей
Бывший председатель думы Нижнего Новгорода, бывший генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Олег Лавричев, обвиняемый в растрате... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия
нижний новгород
россия
нижний новгород
россия
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Бывший председатель думы Нижнего Новгорода, бывший генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Олег Лавричев, обвиняемый в растрате более 22 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере, осужден на 6 лет колонии общего режима, сообщила прокуратура региона.
В суде установлено, что в период с января 2015 года по июнь 2019 года бывший генеральный директор АО "АПЗ" приобрел на средства акционерного общества высокотехнологическое медицинское оборудование – рентгеновский маммографический аппарат и аппарат УЗИ стоимостью свыше 22,4 миллиона рублей, зная об отсутствии у завода правомочий его использования. Оборудование он передал в организацию, учредителем которой является его супруга, распорядившись имуществом как своим собственным, причинив тем самым ущерб предприятию.
После этого Лавричев организовал совершение сделок от имени АПЗ, придавших правомерный вид использованию оборудования, в частности, дал указание подчиненным сотрудникам изготовить фиктивные договоры пожертвования аппаратов в собственность аффилированного благотворительного фонда.
Кроме того, Лавричев, введя в заблуждение участников управляющего органа о рыночной стоимости имущества, при пособничестве начальника юридического управления предприятия Светланы Смирновой незаконно приобрел право на принадлежащие предприятию объекты недвижимости стоимостью свыше 39,5 миллиона рублей.
Лавричев и Смирнова в зависимости от степени и роли участия признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).
"Суд назначил Лавричеву наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 1,8 млн рублей, Смирновой – в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.
Лавричев был председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. Пятнадцатого мая 2024 года депутаты думы Нижнего Новгорода досрочно прекратили его полномочия – и как депутата, и как председателя гордумы.
В течение 12 лет - с 2008 до 2020 года - Лавричев возглавлял "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", с 2019 по 2022 годы являлся председателем совета директоров завода, затем - главным советником гендиректора, председателем научно-технического совета завода.
