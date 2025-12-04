Защита обжаловала приговор по делу о теракте на Крымском мосту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Защита обжаловала пожизненный приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.

На прошлой неделе суд признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна виновными по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменили контрабанду взрывных устройств. Всех восьмерых подсудимых суд приговорил к пожизненному лишению свободы.

"Поступила жалоба от защиты на приговор", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.