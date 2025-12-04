Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге арестовали трех консультантов центра для трудных подростков - РИА Новости, 04.12.2025
14:46 04.12.2025 (обновлено: 14:48 04.12.2025)
В Екатеринбурге арестовали трех консультантов центра для трудных подростков
В Екатеринбурге арестовали трех консультантов центра для трудных подростков - РИА Новости, 04.12.2025
В Екатеринбурге арестовали трех консультантов центра для трудных подростков
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу троих консультантов центра для трудных подростков в Верхней Пышме, они обвиняются в незаконном лишении... РИА Новости, 04.12.2025
В Екатеринбурге арестовали трех консультантов центра для трудных подростков

В Верхней Пышме арестовали трех консультантов центра для трудных подростков

Задержанный. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу троих консультантов центра для трудных подростков в Верхней Пышме, они обвиняются в незаконном лишении свободы несовершеннолетних, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Вечером 26 ноября в трехэтажный коттедж в поселке Исеть в Верхней Пышме, в котором размещается реабилитационный детский центр, пришли с проверкой инспекторы ПДН, участковые, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. На момент визита силовиков в здании находились 22 ребенка, которых туда доставили их родители из Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, Кировской, Свердловской, Челябинской областей, а также из Иркутска и Ижевска, рассказывал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, при внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но их обследуют медики, а до окончания начавшегося разбирательства подростков планировалось поместить в один из ближайших детских центров.
Позднее Горелых уточнил РИА Новости, что всех детей, обнаруженных в центре, заберут: 11 из 22 детей уже передали под расписку родителям, еще 11 помещены в учреждения соцполитики, за ними в ближайшее время приедут их законные представители. Один из консультантов, который работал в центре, имеет судимости за причастность к грабежу и незаконный оборот наркотических веществ. Подростки попали в рехаб из-за игровой зависимости и самовольных уходов из дома, их родители писали нотариально заверенное согласие, сообщал представитель полицейского главка.
Подростки при опросе поясняли, отмечал Горелых, что их не устраивали условия содержания: были случаи, когда им самим приходилось готовить пищу из имеющихся продуктов, а учитывая, что дети не умели готовить, иногда они оставались полуголодными. За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от 100 до 500 раз, либо приседать столько же раз, и лишь после этого наказания с них снимались.
Как уточнял журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга, после проверки по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетних). Местные СМИ утверждали, что речь идет о свердловском филиале "реабилитационного центра Анны Хоботовой".
Уполномоченный по правам ребенка в свердловском регионе Татьяна Титова рассказала РИА Новости, что ранее жалоб на реабилитационный центр не поступало и эта история для всех стала неожиданностью.
Обвинения были предъявлены Алексею Пестереву, Елене Давыдовой и Кириллу Чеботареву. Отмечается, что они являются сотрудниками ОПФ "Галактика". (Общественно полезный фонд оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Галактика"). По данным ЕГРЮЛ, его президентом является Анна Хоботова.
В объединенной пресс-службе судов рассказали, что Пестерев и Давыдова обвиняются в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего (пункты "а", "д", "ж" части 2 статьи 127 УК РФ), а Чеботареву предъявлено обвинение по пунктам "а", "д" части 2 статьи 127 УК РФ.
"Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 26 января 2026 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Хоботову арестовал в конце ноября Истринский суд в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту функционирования в Московской области незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одного из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.
