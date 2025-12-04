Троих полковников ВСУ заочно осудили за атаку Курска более чем 120 дронами

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Трое полковников ВСУ были заочно приговорены к пожизненному лишению свободы за атаку Курска более чем 120 дронами в апреле, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным следствия, украинские боевики под командованием Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка, используя свыше 120 БПЛА с самодельными взрывными устройствами, атаковали Курск в ночь на 15 апреля. В результате погибли и получили ранения мирные жители, были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также машины скорой помощи.
"Доказательства, собранные главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговоров командиру 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковнику Дмитрию Бондаровичу, командиру 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил ВФУ полковнику Андрею Дзянию и заместителю командира 383-й отдельной бригады полковнику Виталию Сендзюку. Они признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Суд заочно вынес решение заключить полковников под стражу, виновные объявлены в международный розыск.
"Суд заочно приговорил каждого из виновных к пожизненному лишению свободы. Дзяния первые восемь лет будет отбывать в тюрьме, Бондарович и Сендзюк - первые пять каждый. Остальную часть наказания осужденные проведут в исправительной колонии особого режима", - добавили в ведомстве.