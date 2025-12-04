Троих полковников ВСУ заочно осудили за атаку Курска более чем 120 дронами

"Суд заочно приговорил каждого из виновных к пожизненному лишению свободы. Дзяния первые восемь лет будет отбывать в тюрьме, Бондарович и Сендзюк - первые пять каждый. Остальную часть наказания осужденные проведут в исправительной колонии особого режима", - добавили в ведомстве.