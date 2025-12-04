Рейтинг@Mail.ru
Кассационный суд признал приговор стримерше Бажутовой законным
14:20 04.12.2025
Кассационный суд признал приговор стримерше Бажутовой законным
Кассационный суд признал приговор стримерше Бажутовой законным - РИА Новости, 04.12.2025
Кассационный суд признал приговор стримерше Бажутовой законным
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор стримерше Анне Бажутовой (YokoBovich), получившей 5,5 лет по делу о фейках про российскую... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, москва, московский городской суд, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ
Кассационный суд признал приговор стримерше Бажутовой законным

Кассационный суд признал приговор стримерше Бажутовой по делу о фейках законным

© Фото : Прокуратура МосквыАнна Бажутова
Анна Бажутова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Анна Бажутова. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор стримерше Анне Бажутовой (YokoBovich), получившей 5,5 лет по делу о фейках про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - рассказали в суде.
Останкинский суд Москвы в 2024 году приговорил девушку к 5,5 годам колонии общего режима. Также Twitch-стримерше YokoBovich на три года запретили администрировать сайты. В декабре приговор вступил в силу после рассмотрения апелляции Мосгорсудом.
Суд установил, что Бажутова, находясь в квартире дома на улице 1-я Ямская в Москве, во время стрима распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложные утверждения о действиях ВС РФ.
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Дело Чичваркина* о фейках о ВС России начнут рассматривать 8 декабря
