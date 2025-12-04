https://ria.ru/20251204/sud-2059773561.html
Кассационный суд признал приговор стримерше Бажутовой законным
Кассационный суд признал приговор стримерше Бажутовой законным
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор стримерше Анне Бажутовой (YokoBovich), получившей 5,5 лет по делу о фейках про российскую...
москва
Кассационный суд признал приговор стримерше Бажутовой законным
