Студент из Коми получил 12 лет колонии за диверсию

13:30 04.12.2025
Двадцатилетий студент из Коми приговорен к 12 годам лишения свободы за диверсию на подстанции, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. РИА Новости, 04.12.2025
© Fotolia / CorgarashuСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Fotolia / Corgarashu
Суд. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Двадцатилетий студент из Коми приговорен к 12 годам лишения свободы за диверсию на подстанции, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
"Приговором Верховного суда республики Коми от 4 декабря 2025 года Сухарев Т.О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 281 (Диверсия) УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
Суд установил, что студент вступил в преступный сговор с неустановленным лицом и по его указанию 10 июня 2025 года проник за ограждение на территорию подстанции в селе Выльгорт, вскрыл отверстия и открыл задвижку для последующего слива трансформаторного масла.
"Вывести из строя подстанцию Сухареву Т.О. удалось только с третьего раза, две предыдущие попытки оказались неудачными", - подчеркнули в пресс-службе.
В результате его действий из строя была выведена подстанция, что привело к аварийному отключению трансформаторов и электроснабжения населения и социально-значимых объектов села.
"Действия Сухарева Т.О. квалифицированы судом как диверсия, направленная на повреждение объектов топливно-энергетического комплекса и жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности Российской Федерации", - пояснили в пресс-службе судов.
Также удовлетворен гражданский иск ПАО "Россети Северо-Запад" - с подсудимого будет взыскано более 1,1 миллиона рублей в счёт возмещения материального ущерба.
