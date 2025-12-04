Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-директору парка "Патриот"

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 4 дек - РИА Новости. Московский областной суд 16 декабря рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о хищении средств Минобороны и парка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание должно было пройти сегодня, однако его отложили, так как суд пока не получил дополнение Ахмедова к жалобе своего защитника.

"Отложить до 16 декабря", - решила судебная коллегия.

Одинцовский городской суд Подмосковья в середине августа приговорил Ахмедова к 5 годам колонии, лишив его наград. Незадолго до этого Одинцовский гарнизонный военный суд отправил в колонию на 6 лет бывшего заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова . Суды признали их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге по делу о хищении средств Минобороны и парка " Патриот ". Оба признали вину и дали показания на своего начальника, бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова , в надежде на более мягкое наказание.

В ходе заседаний они заявляли, что не могли ослушаться Попова из-за его должности, боялись последствий, поэтому пошли на нарушение закона при строительстве на участке Попова сооружений за счет средств МО и парка. Сами они какую-либо выгоду не получили, подчеркивали обвиняемые.