Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-директору парка "Патриот" - РИА Новости, 04.12.2025
10:50 04.12.2025
Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-директору парка "Патриот"
Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-директору парка "Патриот" - РИА Новости, 04.12.2025
Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-директору парка "Патриот"
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 4 дек - РИА Новости. Московский областной суд 16 декабря рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему директору парка "Патриот"... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:50:00+03:00
2025-12-04T10:50:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
павел попов (генерал)
владимир шестеров
патриот
московский областной суд
происшествия, московская область (подмосковье), россия, павел попов (генерал), владимир шестеров, патриот, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров, Патриот, Московский областной суд
Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-директору парка "Патриот"

Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-директору парка "Патриот" 16 декабря

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вячеслав Ахмедов . Архивное фото
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 4 дек - РИА Новости. Московский областной суд 16 декабря рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о хищении средств Минобороны и парка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание должно было пройти сегодня, однако его отложили, так как суд пока не получил дополнение Ахмедова к жалобе своего защитника.
Вячеслав Ахмедов перед оглашением приговора в Одинцовском городском суде - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Экс-директор "Патриота" заявил, что всю выгоду от хищения получил Попов
24 июля, 13:17
"Отложить до 16 декабря", - решила судебная коллегия.
Одинцовский городской суд Подмосковья в середине августа приговорил Ахмедова к 5 годам колонии, лишив его наград. Незадолго до этого Одинцовский гарнизонный военный суд отправил в колонию на 6 лет бывшего заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Суды признали их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге по делу о хищении средств Минобороны и парка "Патриот". Оба признали вину и дали показания на своего начальника, бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, в надежде на более мягкое наказание.
В ходе заседаний они заявляли, что не могли ослушаться Попова из-за его должности, боялись последствий, поэтому пошли на нарушение закона при строительстве на участке Попова сооружений за счет средств МО и парка. Сами они какую-либо выгоду не получили, подчеркивали обвиняемые.
235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме с середины ноября рассматривает уголовного дело в отношении Попова по существу. Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
Экс-директор парка Патриот Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Экс-директор парка "Патриот" попросил суд наказать его по справедливости
15 августа, 15:03
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияПавел Попов (генерал)Владимир ШестеровПатриотМосковский областной суд
 
 
