Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-директору парка "Патриот"
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 4 дек - РИА Новости. Московский областной суд 16 декабря рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему директору парка "Патриот"
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 4 дек - РИА Новости. Московский областной суд 16 декабря рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о хищении средств Минобороны и парка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание должно было пройти сегодня, однако его отложили, так как суд пока не получил дополнение Ахмедова к жалобе своего защитника.
"Отложить до 16 декабря", - решила судебная коллегия.
Одинцовский городской суд Подмосковья
в середине августа приговорил Ахмедова к 5 годам колонии, лишив его наград. Незадолго до этого Одинцовский гарнизонный военный суд отправил в колонию на 6 лет бывшего заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова
. Суды признали их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге по делу о хищении средств Минобороны и парка "Патриот
". Оба признали вину и дали показания на своего начальника, бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова
, в надежде на более мягкое наказание.
В ходе заседаний они заявляли, что не могли ослушаться Попова из-за его должности, боялись последствий, поэтому пошли на нарушение закона при строительстве на участке Попова сооружений за счет средств МО и парка. Сами они какую-либо выгоду не получили, подчеркивали обвиняемые.
235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме с середины ноября рассматривает уголовного дело в отношении Попова по существу. Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.